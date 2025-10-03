Путіну бракує грошей на війну: Російська влада пустить «під ніж» ключові проєкти охорони здоров'я

Російська влада готується скоротити фінансування ключових проєктів охорони здоров'я, щоб заощадити гроші для військових статей бюджету, які наступного року "з'їдять" кожен третій рубль у федеральній скарбниці.

Як пише The Moscow Times, витрати на російський національний проєкт "Тривале та активне життя" в 2026 році скоротяться на 26%.

У грошовому вираженні проєкт, у рамках якого влада Росії обіцяє збільшити тривалість життя громадян до 81 року, боротися з раком, діабетом та гепатитом, а також будувати лікарні, втратить майже 100 млрд руб. ($1,21 млрд) фінансування. Його загальний обсяг знизиться з 372,7 млрд до 274,2 млрд руб.

Найбільш радикального скорочення - в 2,3 раза - зазнає програма модернізації первинної ланки медичної допомоги в регіонах, в рамках якої планувалося відбудувати тисячі поліклінік: замість 123,3 млрд руб. цього року на неї виділять лише 53,2 млрд руб. - наступного.

Витрати на федеральний проэкт "Боротьба із серцево-судинними захворюваннями" зменшаться на 2,5%, до 11,3 млрд руб., на федпроэкт боротьби з онкологічними захворюваннями - на 3,1%, до 144,5 млрд руб. 13% фінансування втратить федпроєкт "Боротьба з цукровим діабетом": на нього закладено 8,4 млрд руб. проти 9,6 млрд руб. цього року.

На 28%, з 19,7 млрд до 14,3 млрд руб., скорочуються витрати на федпроєкт із розвитку системи швидкої допомоги. Майже 30% грошей втрачає федпроєкт із розвитку федеральних медичних організацій та національних дослідницьких центів: у російському бюджеті на 2026 рік на нього заклали 16,2 млрд руб. проти 26,5 млрд цього року.

Ширша держпрограма "Розвиток охорони здоров'я" недорахується наступного року 122 млрд руб. фінансування: воно становитиме 1,52 трлн руб. проти 1,64 трлн руб. у бюджеті на цей пік.

"Під ніж" підуть навіть витрати на проєкти охорони здоров'я в рамках нацпроєкту "Сім'я", який має підняти народжуваність, рівень якої цього року оновив мінімуми в сучасній історії Росії. На це в держпрограмі на 2026 рік передбачено 22,9 млрд руб. проти 26,3 млрд руб. цього року (-13%).

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

До того Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказують, що підвищення податків необхідне для "фінансування оборони та безпеки".

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.

У вересні Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни. Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом.