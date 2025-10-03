Фінансові новини
- |
- 03.10.25
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Путіну бракує грошей на війну: Російська влада пустить «під ніж» ключові проєкти охорони здоров'я
10:44 03.10.2025 |
Російська влада готується скоротити фінансування ключових проєктів охорони здоров'я, щоб заощадити гроші для військових статей бюджету, які наступного року "з'їдять" кожен третій рубль у федеральній скарбниці.
Як пише The Moscow Times, витрати на російський національний проєкт "Тривале та активне життя" в 2026 році скоротяться на 26%.
У грошовому вираженні проєкт, у рамках якого влада Росії обіцяє збільшити тривалість життя громадян до 81 року, боротися з раком, діабетом та гепатитом, а також будувати лікарні, втратить майже 100 млрд руб. ($1,21 млрд) фінансування. Його загальний обсяг знизиться з 372,7 млрд до 274,2 млрд руб.
Найбільш радикального скорочення - в 2,3 раза - зазнає програма модернізації первинної ланки медичної допомоги в регіонах, в рамках якої планувалося відбудувати тисячі поліклінік: замість 123,3 млрд руб. цього року на неї виділять лише 53,2 млрд руб. - наступного.
Витрати на федеральний проэкт "Боротьба із серцево-судинними захворюваннями" зменшаться на 2,5%, до 11,3 млрд руб., на федпроэкт боротьби з онкологічними захворюваннями - на 3,1%, до 144,5 млрд руб. 13% фінансування втратить федпроєкт "Боротьба з цукровим діабетом": на нього закладено 8,4 млрд руб. проти 9,6 млрд руб. цього року.
На 28%, з 19,7 млрд до 14,3 млрд руб., скорочуються витрати на федпроєкт із розвитку системи швидкої допомоги. Майже 30% грошей втрачає федпроєкт із розвитку федеральних медичних організацій та національних дослідницьких центів: у російському бюджеті на 2026 рік на нього заклали 16,2 млрд руб. проти 26,5 млрд цього року.
Ширша держпрограма "Розвиток охорони здоров'я" недорахується наступного року 122 млрд руб. фінансування: воно становитиме 1,52 трлн руб. проти 1,64 трлн руб. у бюджеті на цей пік.
"Під ніж" підуть навіть витрати на проєкти охорони здоров'я в рамках нацпроєкту "Сім'я", який має підняти народжуваність, рівень якої цього року оновив мінімуми в сучасній історії Росії. На це в держпрограмі на 2026 рік передбачено 22,9 млрд руб. проти 26,3 млрд руб. цього року (-13%).
Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.
Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.
До того Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказують, що підвищення податків необхідне для "фінансування оборони та безпеки".
Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.
У вересні Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни. Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
|США тиснуть на Грецію, щоб та продала Україні частину своїх літаків Mirage через механізм PURL — Kathimerini
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Павло Дуров оголосив про запуск ШІ-лабораторії в Казахстані
|Росія запустила 35 ракет і сотні дронів: била по газотранспортній інфраструктурі України
|Путіну бракує грошей на війну: Російська влада пустить «під ніж» ключові проєкти охорони здоров'я
|У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки військових ЗСУ
|Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа
|Лідери США та Китаю матимуть у Кореї неформальну зустріч щодо торгівлі - Бессент
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
Бізнес
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ