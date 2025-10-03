Лідери США та Китаю матимуть у Кореї неформальну зустріч щодо торгівлі - Бессент

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін наприкінці цього місяця проведуть неформальну зустріч у Південній Кореї, головною темою якої стане торгівля між двома країнами.

Про це в інтерв'ю телеканалу CNBC заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Укрінформ.

«Найважливіше, що ми побачимо, це зустріч, неформальна зустріч між президентом Трампом і лідером Китаю Сі у Кореї ближче до кінця місяця», - сказав Бессент, відповідаючи на питання про його очікування від майбутніх переговорів лідерів США та Китаю.

За словами міністра, для нормалізації торгово-економічної взаємодії між двома найбільшими економіками світу вкрай важливою є особиста комунікація між Трампом та Сі.

«Нас дуже тішить повага, яку два лідери відчувають один до одного. Тому їм буде корисно поспілкуватися особисто та встановити рамки для подальшої торгівлі», - зазначив очільник торгового відомства США.

Бессент також висловив оптимізм стосовно прогресу в триваючих між Сполученими Штатами та Китаєм торговельних переговорах, у яких він бере участь як керівник американської делегації.

«Я думаю, що з огляду на лідерство президента Трампа та його хороші стосунки із Сі, а також на повагу, яку до нього має голова КНР, цей раунд, який буде нашим п'ятим раундом переговорів, має продемонструвати досить великий прорив», - сказав він.

Перша зустріч лідерів США та Китаю після того, як Трамп вдруге став президентом, очікується на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї, що проходитиме із 31 жовтня по 1 листопада.