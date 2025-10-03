Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тайвань планує запровадити обмеження на імпорт російської нафти - МЗС

 

Уряд Тайваню звернеться до вітчизняних компаній з закликом обмежити імпорт нафти і нафтопродуктів із Росії відповідно до санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, Європейським Союзом та іншими демократичними країнами.

Про це йдеться в заяві тайванського зовнішньополітичного відомства у відповідь на повідомлення ЗМІ про те, що Тайвань став основним імпортером російських енергоносіїв, передає Укрінформ.

«Імпорт згаданої у публікаціях медіа російської нафтохімічної сировини наразі не підпадає під обмеження, встановлені урядом Тайваню. Проте всі тайванські державні підприємства з 2023 року припинили закупівлю російської сирої нафти та іншої супутньої продукції», - зазначається в заяві.

Водночас, наголосили в МЗС Тайваню, влада продовжуватиме тісну координацію в питанні дотримання антиросійських санкцій зі Сполученими Штатами, Європейським Союзом та демократичними країнами світу.

«Якщо міжнародні союзники запровадять додаткові обмеження на російські енергоносії чи іншу продукцію, Тайвань активно співпрацюватиме, демонструючи свою непохитну рішучість протистояти агресії та захищати міжнародний порядок», - підкреслюється в повідомленні.

У МЗС додали: «Оскільки міжнародні санкції продовжують розвиватися, міністерство додатково вивчить відповідні обмежувальні заходи та зв'яжеться з вітчизняними виробниками».

Також зауважується, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Тайваню запровадила суворі заходи контролю за експортом високих технологій до Росії, наразі в тайванському «чорному списку» понад 3300 російських підприємств, співпрацю з якими заборонено.

Раніше західні медіа з посиланням на дані системи відстеження суден Kpler писали, що цього року Тайвань збільшив закупівлю в Росії сирої нафти і нафтопродуктів та щодня імпортував їх по 102 тисячі барелів, порівняно з 76 тисяч барелів на добу минулого року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2764
  0,0549
 0,13
EUR
 1
 48,5039
  0,1305
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес