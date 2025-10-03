Фінансові новини
Тайвань планує запровадити обмеження на імпорт російської нафти - МЗС
09:39 03.10.2025 |
Уряд Тайваню звернеться до вітчизняних компаній з закликом обмежити імпорт нафти і нафтопродуктів із Росії відповідно до санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, Європейським Союзом та іншими демократичними країнами.
Про це йдеться в заяві тайванського зовнішньополітичного відомства у відповідь на повідомлення ЗМІ про те, що Тайвань став основним імпортером російських енергоносіїв, передає Укрінформ.
«Імпорт згаданої у публікаціях медіа російської нафтохімічної сировини наразі не підпадає під обмеження, встановлені урядом Тайваню. Проте всі тайванські державні підприємства з 2023 року припинили закупівлю російської сирої нафти та іншої супутньої продукції», - зазначається в заяві.
Водночас, наголосили в МЗС Тайваню, влада продовжуватиме тісну координацію в питанні дотримання антиросійських санкцій зі Сполученими Штатами, Європейським Союзом та демократичними країнами світу.
«Якщо міжнародні союзники запровадять додаткові обмеження на російські енергоносії чи іншу продукцію, Тайвань активно співпрацюватиме, демонструючи свою непохитну рішучість протистояти агресії та захищати міжнародний порядок», - підкреслюється в повідомленні.
У МЗС додали: «Оскільки міжнародні санкції продовжують розвиватися, міністерство додатково вивчить відповідні обмежувальні заходи та зв'яжеться з вітчизняними виробниками».
Також зауважується, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Тайваню запровадила суворі заходи контролю за експортом високих технологій до Росії, наразі в тайванському «чорному списку» понад 3300 російських підприємств, співпрацю з якими заборонено.
Раніше західні медіа з посиланням на дані системи відстеження суден Kpler писали, що цього року Тайвань збільшив закупівлю в Росії сирої нафти і нафтопродуктів та щодня імпортував їх по 102 тисячі барелів, порівняно з 76 тисяч барелів на добу минулого року.
