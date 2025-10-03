Тайвань став найбільшим покупцем російської сировини для нафтохімії попри публічну підтримку України

Тайвань став найбільшим у світі імпортером російського лігроїну - нафтопродукту, що використовується для виробництва хімікатів, необхідних для напівпровідникової промисловості, незважаючи на те, що країна приєдналась до західних санкцій проти Росії.

Такі висновки містяться у звіті, опублікованому фінським аналітичним Центром досліджень енергетики та чистого повітря, у співпраці з консорціумом європейських, російських та тайваньських НУО, повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

У звіті йдеться, що у першій половині 2025 року Тайвань імпортував лігроїну на суму 1,3 млрд доларів, а середньомісячний імпорт досяг рівня, майже в шість разів вищого за середній показник 2022 року. У порівнянні з першою половиною 2024 року, імпорт Тайванем лігроїну цього року зріс на 44%.

Загалом з лютого 2022 року Тайвань імпортував 6,8 млн тонн російського лігроїну на суму 4,9 млрд доларів, що становить 20% від загального експорту нафтопродуктів Росії.

Тайвань неодноразово заявляв про свою підтримку України у війні з Росією. У неділю міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзялун підписав у Польщі угоду про надання підтримки дітям в Україні, які постраждали від російського вторгнення. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Тайвань приєднався до міжнародних санкцій проти Москви. Він також запровадив експортний контроль, щоб запобігти використанню високотехнологічного обладнання російськими військовими. Однак здатність Москви продовжувати війну частково фінансується за рахунок експорту енергоносіїв, причому мільярди доларів надходять з Тайваню, зазначає медіаресурс.

Лігроїн - це нафтопродукт, який використовується для виробництва хімічних речовин, необхідних для виготовлення напівпровідників, електронних компонентів, що є основою економіки Тайваню і мають життєво важливе значення для світової промисловості. Незважаючи на приєднання до інших санкцій проти Росії, Тайвань, який в значній мірі залежить від імпорту для задоволення своїх енергетичних потреб, не вводив обмежень на закупівлю російських викопних видів палива. Тайвань імпортує близько 97% енергоносіїв, що, на думку експертів, є ключовою слабкістю в разі конфлікту з Китаєм.

Але деякі аналітики вважають, що закупівлі Тайванем російської нафти не слід переоцінювати. Джон Лаф, керівник відділу зовнішньої політики в New Eurasian Strategies Centre, зазначив, що навіть якщо гроші з Тайваню допомогли наповнити казну Кремля, «не варто думати, що Росія буде готова або здатна надати військову підтримку Китаю в разі посилення тиску Китаю на Тайвань».

Сін Сюань Сунь, директор Фонду екологічних прав і співавтор звіту, сказав: «Тайвань не може дозволити собі ігнорувати ризики, пов'язані з його зростаючою залежністю від російського викопного палива». Сунь зазначив, що така залежність «підриває авторитет Тайваню серед демократичних союзників».