Через дрон в аеропорту Мюнхена скасували близько 20 рейсів
09:02 03.10.2025 |
Через це злітні та посадкові смуги перекрили пізно ввечері 2 жовтня. На виліт скасували 17 рейсів, що вплинуло на майже три тисячі пасажирів. Тим часом 15 рейсів, що прибували, перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта-на-Майні. Як відомо, у Мюнхені зараз проходить пивний фестиваль Октоберфест, на який прибувають гості з усього світу.
Працівники поліції та спецслужб обшукували район на наявність БпЛА та підозрюваних. Був задіяний вертоліт. Однак, як повідормляє dpa, пошуки наразі безуспішні.
Невідомі дрони в Данії та інших країнах Європи
У вересні численні прольоти невідомих дронів зафіксували над аеропортами та військовими об'єктами Данії, а також у Норвегії. Хоча походження безпілотників поки не встановлене, низка європейських урядів підозрює, що до інцидентів може бути причетна Росія. РФ такі звинувачення відкидає.
Останніми тижнями три країни НАТО - Польща, Естонія та Румунія - також повідомляли про порушення їхнього повітряного простору невідомими БпЛА та російською військовою авіацією.
2 жовтня на зустрічі Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Копенгагені президент України Володимир Зеленський попередив про можливість застосування Росією дронів у будь-якій точці Європи. "Якщо росіяни наважилися використати дрони проти Польщі або порушити повітряний простір північноєвропейських країн, то це може статися будь-де - у Західній Європі, на півдні", - сказав він.
