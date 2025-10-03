Через дрон в аеропорту Мюнхена скасували близько 20 рейсів

В аеропорту Мюнхена через помічений у небі дрон 2 жовтня скасували 17 рейсів на виліт. Як передає агенція AFP зранку в п'ятницю, 3 жовтня, представник поліції повідомив, що спершу кілька очевидців розповіли про появу дрона поблизу аеропорту. Згодом з'явилися повідомлення, що безпілотник помітили і над територією аеропорту.

Через це злітні та посадкові смуги перекрили пізно ввечері 2 жовтня. На виліт скасували 17 рейсів, що вплинуло на майже три тисячі пасажирів. Тим часом 15 рейсів, що прибували, перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта-на-Майні. Як відомо, у Мюнхені зараз проходить пивний фестиваль Октоберфест, на який прибувають гості з усього світу.

Працівники поліції та спецслужб обшукували район на наявність БпЛА та підозрюваних. Був задіяний вертоліт. Однак, як повідормляє dpa, пошуки наразі безуспішні.

Невідомі дрони в Данії та інших країнах Європи

У вересні численні прольоти невідомих дронів зафіксували над аеропортами та військовими об'єктами Данії, а також у Норвегії. Хоча походження безпілотників поки не встановлене, низка європейських урядів підозрює, що до інцидентів може бути причетна Росія. РФ такі звинувачення відкидає.

Останніми тижнями три країни НАТО - Польща, Естонія та Румунія - також повідомляли про порушення їхнього повітряного простору невідомими БпЛА та російською військовою авіацією.

2 жовтня на зустрічі Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Копенгагені президент України Володимир Зеленський попередив про можливість застосування Росією дронів у будь-якій точці Європи. "Якщо росіяни наважилися використати дрони проти Польщі або порушити повітряний простір північноєвропейських країн, то це може статися будь-де - у Західній Європі, на півдні", - сказав він.