ЄС переходить «до політики стримування» тіньового флоту РФ - Макрон анонсував зустріч начальників генштабів

 

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що найближчими днями відбудеться зустріч начальників генеральних штабів європейських країн, щоб вжити заходи проти тіньового флоту, який дозволяє Росії експортувати нафту в обхід санкцій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив після зустрічі Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

«Щоб досягти миру, ми хочемо посилити тиск на Росію, аби переконати її повернутися до столу переговорів. Саме в цьому сенсі діє 19-й пакет санкцій, запропонований Єврокомісією. І це ще один крок, який ми робимо у боротьбі з тіньовим флотом», - сказав Макрон.

За його словами, приблизно 800-1000 суден працюють у складі цього флоту та фінансують 35-40% її воєнних зусиль.

«Тепер ми вирішили перейти на політику стримування: коли в наших водах з'являються підозрілі судна, ми застосовуємо заходи, щоб зменшити здатність Росії фінансувати свою війну. І надалі ми будемо конкретніше співпрацювати. У найближчі дні наші начальники штабів у координації з НАТО, у рамках коаліції охочих, зберуться, щоб розробити спільні дії на наступні тижні з метою здійснення цієї політики стримування щодо тіньового флоту», - наголосив він.
 

