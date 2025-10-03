Фінансові новини
ЄС переходить «до політики стримування» тіньового флоту РФ - Макрон анонсував зустріч начальників генштабів
23:47 02.10.2025 |
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що найближчими днями відбудеться зустріч начальників генеральних штабів європейських країн, щоб вжити заходи проти тіньового флоту, який дозволяє Росії експортувати нафту в обхід санкцій.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив після зустрічі Європейської політичної спільноти в Копенгагені.
«Щоб досягти миру, ми хочемо посилити тиск на Росію, аби переконати її повернутися до столу переговорів. Саме в цьому сенсі діє 19-й пакет санкцій, запропонований Єврокомісією. І це ще один крок, який ми робимо у боротьбі з тіньовим флотом», - сказав Макрон.
За його словами, приблизно 800-1000 суден працюють у складі цього флоту та фінансують 35-40% її воєнних зусиль.
«Тепер ми вирішили перейти на політику стримування: коли в наших водах з'являються підозрілі судна, ми застосовуємо заходи, щоб зменшити здатність Росії фінансувати свою війну. І надалі ми будемо конкретніше співпрацювати. У найближчі дні наші начальники штабів у координації з НАТО, у рамках коаліції охочих, зберуться, щоб розробити спільні дії на наступні тижні з метою здійснення цієї політики стримування щодо тіньового флоту», - наголосив він.
