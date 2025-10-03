Заморожені активи РФ можна конфіскувати тільки із дотриманням міжнородного права - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон погодився з позицією прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера щодо необхідності дотримання міжнародного права у питанні заморожених російських активів, однак підтримав план Єврокомісії про надання Україні «репараційного кредиту».

Про це він заявив у Копенгагені на пресбрифінгу після саміту Європейського політичної спільноти, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо поважати міжнародне право. Бо від цього залежить наша європейська надійність та привабливість. І прем'єр-міністр Бельгії цілком правий, завжди нагадуючи про ці правила. Європа - не континент, де можна раптом привласнити активи центрального банку або будь-чиї інші активи без дотримання закону», - наголосив Макрон.

Водночас він заявив, що російські заморожені активи «стануть частиною рішення наприкінці цієї війни, бо Росія завдала багато збитків і створила великі витрати для всіх».

Нагадаємо, бельгійський прем'єр раніше зазначив, що його країна погодиться використовувати заморожені російські активи, лише якщо юридичні ризики для Бельгії будуть розділені між багатьма іншими державами.

Натомість, на думку французького президента, план, запропонований Єврокомісією, дозволить надати Україні фінансові спроможності, однак технічні рішення потрібно буде обговорити в наступні тижні.

«Те, що пропонує Єврокомісія, - це певна юридично-фінансова інновація, яка дозволяє надати Україні фінансову відкритість, поважаючи міжнародне право та його правила, з гарантією з боку бюджету ЄС або держав-членів. Це технічні рішення, які потрібно обговорити, і саме над цими методами ми працюватимемо в найближчі тижні», - наголосив він.