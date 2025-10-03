Фінансові новини
- |
- 03.10.25
- |
- 01:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Заморожені активи РФ можна конфіскувати тільки із дотриманням міжнородного права - Макрон
23:44 02.10.2025 |
Президент Франції Еммануель Макрон погодився з позицією прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера щодо необхідності дотримання міжнародного права у питанні заморожених російських активів, однак підтримав план Єврокомісії про надання Україні «репараційного кредиту».
Про це він заявив у Копенгагені на пресбрифінгу після саміту Європейського політичної спільноти, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми будемо поважати міжнародне право. Бо від цього залежить наша європейська надійність та привабливість. І прем'єр-міністр Бельгії цілком правий, завжди нагадуючи про ці правила. Європа - не континент, де можна раптом привласнити активи центрального банку або будь-чиї інші активи без дотримання закону», - наголосив Макрон.
Водночас він заявив, що російські заморожені активи «стануть частиною рішення наприкінці цієї війни, бо Росія завдала багато збитків і створила великі витрати для всіх».
Нагадаємо, бельгійський прем'єр раніше зазначив, що його країна погодиться використовувати заморожені російські активи, лише якщо юридичні ризики для Бельгії будуть розділені між багатьма іншими державами.
Натомість, на думку французького президента, план, запропонований Єврокомісією, дозволить надати Україні фінансові спроможності, однак технічні рішення потрібно буде обговорити в наступні тижні.
«Те, що пропонує Єврокомісія, - це певна юридично-фінансова інновація, яка дозволяє надати Україні фінансову відкритість, поважаючи міжнародне право та його правила, з гарантією з боку бюджету ЄС або держав-членів. Це технічні рішення, які потрібно обговорити, і саме над цими методами ми працюватимемо в найближчі тижні», - наголосив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США тиснуть на Грецію, щоб та продала Україні частину своїх літаків Mirage через механізм PURL — Kathimerini
ТОП-НОВИНИ
|Суд закрив справу про розкрадання 1,5 млрд грн чиновником Міноборони — ЦПК
|Наглядова рада «Укренерго» передумала звільняти Зайченка з посади
|Кабмін вирішив почати підготовку до приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку», – Мінфін
|Британія та Німеччина скликають «Рамштайн» на 15 жовтня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЄС переходить «до політики стримування» тіньового флоту РФ - Макрон анонсував зустріч начальників генштабів
|Заморожені активи РФ можна конфіскувати тільки із дотриманням міжнородного права - Макрон
|Зеленський заявив, що Орбан блокує Україну в ЄС через вибори
|Фредеріксен: щодо використання заморожених активів РФ є «певні технічні питання»
|Бельгія відреагувала на погрози Росії щодо заморожених активів
|США розглядатимуть будь-який напад на Катар як загрозу для себе — указ Трампа
Бізнес
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ
|«Київстар» запускає тестування технології Direct to Cell від Starlink для абонентів
|Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі
|У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд