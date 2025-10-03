Бельгія відреагувала на погрози Росії щодо заморожених активів

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер прокоментував погрози Росії щодо заморожених активів.

«Я вже чую з Москви: «Якщо ви торкнетесь наших грошей, ви відчуватимете наслідки до вічності». Це довго - вічність. Я думаю, це також російською означає: «можливо, ми відправимо вас у вічність», - сказав він під час спілкування з пресою в Копенгагені сьогодні вранці.

Він також запевнив, що «не бажає бачити, щоб ці гроші повернулися Володимиру Путіну».

При цьому прем'єр Бельгії поскаржився, що немає ясності щодо юридичного механізму видачі так званого репараційного кредиту.

«Не ставте мене в ролі лиходія тут. Я від самого початку був дуже конструктивний. Я ставив питання, мені потрібні відповіді. Поки що я не отримав жодної відповіді, тож вчора мене змусило публічно поставити ці запитання колегам, які до цього моменту не були в курсі справи. Але я був змушений це зробити, тому що голова Комісії публічно заявила, що хоче рухатися вперед у цьому питанні й рухатися в бік квазіконфіскації російських активів, які заблоковані та заморожені», - зазначив Барт Де Вевер.

«Можна думати: «О, гроші Путіна - це ж безкоштовно». Я так не вважаю. Якщо після моєї інтервенції інші думають, що розбити його скарбничку й забрати все всередині буде дуже просто - хай так думають. Якщо на всі мої питання дадуть достатні відповіді - ми візьмемо ці гроші. Якщо ні, то нам доведеться прийняти сувору правду: підтримка України буде дуже дорогою в найближчі два роки. І це просто питання - хто справді хоче бути союзником України, свободи й демократії. Я, звісно, готовий і здатний це робити, хоча мій національний бюджет - ні», - додав він.

Барт Де Вевер звернув увагу, що активи також в інших країнах є, і на відміну від Бельгії, відсотки від прибутків ніхто не віддає.

«Якщо треба діяти - ми єдині, хто сказав: «Добре, у нас зараз курка, яка несе золоті яйця, ми не можемо залишити ці гроші собі, віддамо їх Україні». Решта так не зробила. Найменше, чого я можу вимагати - щоб вони були прозорими. Скільки російських грошей є? Скільки з них заморожено? Скільки з них заблоковано? Що сталося з прибутками донині? Чи ви також готові й спроможні покласти їх на стіл? Давайте з'їмо всіх курей, а не тільки мою. Це буде момент KFC для Європи», - зазначив прем'єр Бельгії.

У Європі заморожено близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. Найбільша частина цих коштів, приблизно 190 мільярд євро, зберігається у міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. У Великій Британії заморожено приблизно 30 мільярдів євро російських активів, а у Франції - 19 мільярдів євро.

Лідери ЄС 1 жовтня на зустрічі в Копенгагені обговорювали ідею надання Україні репараційного кредиту, однак, за даними медіа, згоди не дійшли.

Сума готівки, накопичена завдяки облігаціям російського Центробанку в бельгійському центральному депозитарії Euroclear, становить близько 176 мільярдів євро. Росії ці кошти не повертають у зв'язку з санкціями, запровадженими Євросоюзом у відповідь на її повномасштабне вторгнення до України. Ідея надання Україні репараційного кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних».

Брюссель використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією. Кремль засудив цю ідею як «чисту крадіжку».

30 вересня президент Росії Володимир Путін у свою чергу підписав указ про новий порядок продажу федеральних активів. За даними Bloomberg, Росія готова націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи у відповідь на можливе вилучення своїх коштів за кордоном.