НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США розглядатимуть будь-який напад на Катар як загрозу для себе — указ Трампа

 

Президент США Дональд Трамп підписав указ, у якому пообіцяв Катару військовий захист у разі загрози.

Про це пише Associated Press.

Текст указу оприлюднили на сайті Білого дому 1 жовтня, але сам документ датований 29 вересня. У ньому зазначається, що Сполучені Штати розглядатимуть будь-який збройний напад на територію, суверенітет або критичну інфраструктуру Катару як загрозу своїй безпеці.

У разі нападу на Катар США вживатимуть усіх «законних та належних заходів», включно з дипломатичними, економічними та, за необхідності, військовими, наголошується в указі.

AP зауважує, що указ, імовірно, був схвалений під час візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Вашингтона 29 вересня.

Під час цієї зустрічі Трамп ініціював дзвінок Нетаньягу представникам Катару. Ізраїльський прем'єр «висловив глибокий жаль» з приводу удару, унаслідок якого загинули шість людей, зокрема співробітник катарських сил безпеки, повідомляв Білий дім.

Міністерство закордонних справ Катару назвало обіцянку США «важливим кроком у зміцненні тісного оборонного партнерства двох країн». Пізніше, 1 жовтня, президент США також поговорив телефоном з еміром Катару, шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, розповів AP посадовець адміністрації Трампа.

Білий дім не став розкривати подробиць цієї розмови, але в Катарі повідомили, що сторони обговорювали зусилля щодо досягнення припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом.

AP додає, що обсяг зобов'язань США перед Катаром до кінця не зрозумілий. Зазвичай юридично обов'язкові угоди або договори повинні отримати схвалення Сенату США. Хоча були випадки, коли президенти укладали міжнародні угоди без схвалення верхньої палати Конгресу. Крім того, у США остаточне рішення про застосування військової сили все одно належить президентові.

Що передувало?

Увечері 9 вересня у столиці Катару, Досі, пролунало кілька вибухів. В Ізраїлі заявили, що завдали «точного удару по вищому керівництву ХАМАСу».

Катар, який, як і Ізраїль, вважається союзником США на Близькому Сході, заявив, що не потерпить «такої безрозсудної поведінки й постійного підриву регіональної безпеки», та пообіцяв розслідування «на найвищому рівні».

Водночас ХАМАС повідомив про загибель п'ятьох членів угруповання, але заперечує, що серед них були високопосадовці.

У Міністерстві закордонних справ України засудили ізраїльську атаку та висловили «солідарність з урядом та народом Катару».

Газета Wall Street Journal писала, що Трамп розлютився через удар Ізраїлю по столиці Катару. Тоді він зідзвонився з Нетаньягу й висловив йому «глибоке розчарування».
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Катар
 

