НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російська економіка продовжує уповільнюватись, зростає тільки виробництво у ВПК

 

Російська економіка продовжує уповільнюватись, а у більшості галузей промисловості, за винятком ВПК, зафіксовано спад виробництва.

Про це свідчать дані Мінекономрозвитку РФ та Росстату, повідомляє The Moscow Times.

За даними російського міністерства, у серпні ВВП РФ зріс лише на 0,4% у річному обчисленні, як і в липні. Це майже утричі повільніше, ніж у другому кварталі 2025 року (+1,1%), і в 11 разів менше, ніж торік (+4,3%).

Водночас зростання промислового виробництва уповільнилося до 0,5% у річному вимірі. При цьому у більшості галузей, за винятком пов'язаних із ВПК, триває падіння.

Так, спад виробництва одягу у серпні прискорився з 7% до 9,1%, меблів - з 12% до 12,7%. На 6,3% після атак безпілотників впав випуск нафтопродуктів, на 2,1% зменшилося виробництво продуктів харчування, на 8,4% - металургійної продукції. Рекордний з 2022 року спад зафіксували у хімічній промисловості - на 2,3%, свідчать дані Мінекономрозвитку РФ.

Оборонні заводи й далі нарощують випуск двозначними темпами, але ефект військового буму вичерпується.

"Росія не може щороку збільшувати військові витрати на 30%. Щойно потік грошей припиняється, зростання також сповільнюється", - зазначив економіст Владислав Іноземцев.

Водночас він не вірить, що це вплине на настрої росіян.

"Росіяни можуть жити з нульовим зростанням... На Заході нульовий ріст викликає паніку. В Росії ж це просто норма", - вважає Іноземцев.

На цьому тлі уряд РФ погіршив прогноз зростання на 2025 рік з 2,5% до 1%, на 2026 рік - з 2,6% до 1,3%. Дефіцит федерального бюджету РФ у 2025 році прогнозують на рівні 5,7 трлн руб. ($67 млрд), у 2026 році - 3,8 трлн руб ($45 млрд).

Раніше повідомлялось, що понад три з половиною роки після початку повномасштабної війни РФ утримувала високий експорт нафти за рахунок обслуговування наявних родовищ, однак довгострокові перспективи погіршуються.

Оцінки експертів вказують на ризик падіння видобутку щонайменше на 10% до кінця десятиліття, що ставить під ризик наповнення бюджету РФ, де до третини доходів забезпечує саме енергосектор.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,14 0,34 41,1100  0,14 0,34
EUR 48,1500  0,29 0,60 48,1900  0,29 0,60

