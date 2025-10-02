Фінансові новини
ТОП-20 світових виробників міді з 1975 по 2024 рік – відео Experts Club
17:18 02.10.2025 |
Інформаційно-аналітичний центр Experts Club представив відеоаналіз про виробництво міді в світі з 1970 по 2024 рік. Чилі продовжує впевнено утримувати лідерство на світовому ринку міді, виплавивши 5,3 млн тонн металу в 2024 році. Про це свідчать дані Геологічної служби США (USGS), опубліковані в аналітичному відео Experts Club.
На другому місці розташувалася Демократична Республіка Конго з показником 3,3 млн тонн, далі йдуть Перу (2,6 млн тонн), Китай (1,8 млн тонн) та Індонезія (1,1 млн тонн).
До десятки найбільших виробників міді також увійшли США (1,1 млн тонн), Росія (930 тис. тонн), Австралія (800 тис. тонн), Казахстан (740 тис. тонн) і Мексика (700 тис. тонн).
Всього до списку 20 провідних світових виробників увійшли такі країни, як Замбія, Канада, Польща, Бразилія, Панама, Монголія, Іран, Вірменія, Сербія і Болівія.
Експерти відзначають, що розподіл виробництва міді по країнах в останні десятиліття став більш диверсифікованим. Крім традиційних лідерів Латинської Америки, все більшу роль відіграють африканські та азіатські держави.
Мідь залишається одним з найважливіших промислових металів у світі, що застосовується в будівництві, електроенергетиці, телекомунікаціях і особливо у виробництві «зелених технологій» - електромобілів, сонячних і вітрових установок.
Відеоаналіз Experts Club доступний за посиланням
|
|
