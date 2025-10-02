Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПАРЄ закликає дати відповідь на нові загрози з боку Росії

 

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стривожена "через зростання багатогранної загрози безпеці та стабільності Європи з боку Росії". Але депутати Асамблеї запевняють, що стратегії Кремля, завдяки якій він намагається "дестабілізувати європейські демократії за допомогою сили, залякування та іноземного впливу", буде дано відсіч. Про це йдеться в резолюції ПАРЄ "Росія: нові загрози європейським демократіям", одноголосно ухваленій у четвер, 2 жовтня, на сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

Серед шляхів, за допомогою яких ПАРЄ пропонує перешкоджати атакам РФ на європейські демократії, - посилення і вдосконалення санкційного режиму та дипломатична ізоляція Москви.

Росія веде проти Європи "вигадливу" гібридну війну

У ПАРЄ вважають "украй важливим, щоб держави-члени Ради Європи повною мірою усвідомили масштаб загроз, які походять від Росії, і зробили все можливе", щоб зміцнити та захистити "демократичну безпеку та мирне майбутнє Європи". У тексті резолюції наголошується, що нові гібридні загрози, що походять від Росії, "виникають на тлі багаторічної історії неодноразових та масштабних порушень міжнародного права" з боку РФ.

Асамблея "глибоко стурбована" зростанням кількості вторгнень неідентифікованих дронів та російських воєнних літаків у повітряний простір країн-членів Ради Європи (РЄ). Ці "навмисні провокації" є частиною ширшої стратегії, спрямованої на перевірку відданості європейських країн підтримці України, а також "збільшують ризик розширення військових операцій у Європі".

Окрім того, упродовж останніх місяців Росія активно застосовувала засоби гібридної війни: "вигадливі кібератаки, розвідувальні операції та скоординовані кампанії з дезінформації". Особливо Москва посилила "гібридний наступ на європейські виборчі процеси", використовуючи "безпрецедентну комбінацію прихованого втручання, інформаційної війни та тактику дестабілізації за допомогою соціальних мереж і підкупу виборців".

Жорсткі санкції та дипломатична ізоляція РФ

Кремль також активізував свою дипломатичну діяльність у всьому світі, "зміцнюючи зв'язки з недемократичними країнами, які відчутно підтримують її агресію проти України", зокрема з Білоруссю, Іраном та Північною Кореєю, говориться в резолюції. "Росія має припинити свою нічим не спровоковану агресію та провокації і понести відповідальність за неодноразові злочини й порушення міжнародного права", - ідеться в документі.

Для того щоб посилити тиск на Росію, асамблея закликає країни-члени РЄ та Євросоюзу посилити чинний режим обмежувальних заходів проти РФ та її союзників, удосконаливши контроль за обходом санкцій, розширивши санкційні списки фізичних та юридичних осіб, а також секторальне охоплення санкцій.

Захід також має продовжувати дипломатичну ізоляцію Росії та "скоординувати зусилля, щоб виключити Москву з ключових форумів". На думку депутатів, "ці зусилля мають включати спортивну дипломатію, яка широко використовується Росією для демонстрації свого впливу".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,14 0,34 41,1100  0,14 0,34
EUR 48,1500  0,29 0,60 48,1900  0,29 0,60

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес