ПАРЄ закликає дати відповідь на нові загрози з боку Росії

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стривожена "через зростання багатогранної загрози безпеці та стабільності Європи з боку Росії". Але депутати Асамблеї запевняють, що стратегії Кремля, завдяки якій він намагається "дестабілізувати європейські демократії за допомогою сили, залякування та іноземного впливу", буде дано відсіч. Про це йдеться в резолюції ПАРЄ "Росія: нові загрози європейським демократіям", одноголосно ухваленій у четвер, 2 жовтня, на сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

Серед шляхів, за допомогою яких ПАРЄ пропонує перешкоджати атакам РФ на європейські демократії, - посилення і вдосконалення санкційного режиму та дипломатична ізоляція Москви.

Росія веде проти Європи "вигадливу" гібридну війну

У ПАРЄ вважають "украй важливим, щоб держави-члени Ради Європи повною мірою усвідомили масштаб загроз, які походять від Росії, і зробили все можливе", щоб зміцнити та захистити "демократичну безпеку та мирне майбутнє Європи". У тексті резолюції наголошується, що нові гібридні загрози, що походять від Росії, "виникають на тлі багаторічної історії неодноразових та масштабних порушень міжнародного права" з боку РФ.

Асамблея "глибоко стурбована" зростанням кількості вторгнень неідентифікованих дронів та російських воєнних літаків у повітряний простір країн-членів Ради Європи (РЄ). Ці "навмисні провокації" є частиною ширшої стратегії, спрямованої на перевірку відданості європейських країн підтримці України, а також "збільшують ризик розширення військових операцій у Європі".

Окрім того, упродовж останніх місяців Росія активно застосовувала засоби гібридної війни: "вигадливі кібератаки, розвідувальні операції та скоординовані кампанії з дезінформації". Особливо Москва посилила "гібридний наступ на європейські виборчі процеси", використовуючи "безпрецедентну комбінацію прихованого втручання, інформаційної війни та тактику дестабілізації за допомогою соціальних мереж і підкупу виборців".

Жорсткі санкції та дипломатична ізоляція РФ

Кремль також активізував свою дипломатичну діяльність у всьому світі, "зміцнюючи зв'язки з недемократичними країнами, які відчутно підтримують її агресію проти України", зокрема з Білоруссю, Іраном та Північною Кореєю, говориться в резолюції. "Росія має припинити свою нічим не спровоковану агресію та провокації і понести відповідальність за неодноразові злочини й порушення міжнародного права", - ідеться в документі.

Для того щоб посилити тиск на Росію, асамблея закликає країни-члени РЄ та Євросоюзу посилити чинний режим обмежувальних заходів проти РФ та її союзників, удосконаливши контроль за обходом санкцій, розширивши санкційні списки фізичних та юридичних осіб, а також секторальне охоплення санкцій.

Захід також має продовжувати дипломатичну ізоляцію Росії та "скоординувати зусилля, щоб виключити Москву з ключових форумів". На думку депутатів, "ці зусилля мають включати спортивну дипломатію, яка широко використовується Росією для демонстрації свого впливу".