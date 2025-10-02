Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: ЄС запропонує подвоїти митний тариф на імпорт сталі до 50%

 

Європейський Союз планує підвищити мита на імпорт сталі до 50% - такий крок приведе ставку блоку у відповідність до ставки США, які намагаються протидіяти надлишковим потужностям у Китаї.

Із проєктом відповідної пропозиції ознайомилось агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Нині в ЄС діє тимчасовий механізм захисту сталеливарної галузі, що передбачає 25% мито на більшість імпорту після вичерпання квот.

Цей механізм втрачає чинність у червні, і ЄС працює над його заміною на постійніше регулювання, яке планує оприлюднити наступного тижня.

Єврокомісія планує підняти ставку мита до 50%, щоб "мінімізувати ризик відхилення торговельних потоків", йдеться в проєкті. Вища ставка застосовуватиметься до імпорту після досягнення певної квоти.

Плани передбачають встановлення квот для конкретних видів продукції на основі історичних середніх показників.

За пропозицією, заходи переглядатимуться кожні п'ять років починаючи з липня 2031 року, щоб оцінювати тенденції надлишкових потужностей та їхній вплив на ринок сталі.

Сталеливарна галузь ЄС останніми роками перебуває у глибокій кризі через дешевий імпорт із Китаю та інших азійських економік. Крім того, президент США Дональд Трамп невдовзі після вступу на посаду підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію до 50%.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес