Угорщина закупить 4 мільярди кубометрів газу у французької Engie
13:50 02.10.2025 |
Угорщина планує диверсифікувати джерела енергопостачання і з 2028 року закупить 4 млрд кубометрів скрапленого природного газу у французької енергетичної компанії Engie протягом 10 років.
Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у соцмережі Х, передає Укрінформ.
«Ми уклали найдовший в історії Угорщини контракт на СПГ: з 2028 року протягом 10 років купуватимемо в Engie 4 млрд кубометрів газу», - написав угорський міністр.
Він додав, що енергетична безпека країни можлива лише «за умови імпорту з якомога більшої кількості джерел та маршрутів».
«Диверсифікація означає додавання нових джерел зі збереженням існуючих», - пояснив Сійярто.
