НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина закупить 4 мільярди кубометрів газу у французької Engie

 

Угорщина планує диверсифікувати джерела енергопостачання і з 2028 року закупить 4 млрд кубометрів скрапленого природного газу у французької енергетичної компанії Engie протягом 10 років.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Ми уклали найдовший в історії Угорщини контракт на СПГ: з 2028 року протягом 10 років купуватимемо в Engie 4 млрд кубометрів газу», - написав угорський міністр.

Він додав, що енергетична безпека країни можлива лише «за умови імпорту з якомога більшої кількості джерел та маршрутів».

«Диверсифікація означає додавання нових джерел зі збереженням існуючих», - пояснив Сійярто.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

