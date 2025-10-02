Угорщина закупить 4 мільярди кубометрів газу у французької Engie

Угорщина планує диверсифікувати джерела енергопостачання і з 2028 року закупить 4 млрд кубометрів скрапленого природного газу у французької енергетичної компанії Engie протягом 10 років.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Ми уклали найдовший в історії Угорщини контракт на СПГ: з 2028 року протягом 10 років купуватимемо в Engie 4 млрд кубометрів газу», - написав угорський міністр.

Він додав, що енергетична безпека країни можлива лише «за умови імпорту з якомога більшої кількості джерел та маршрутів».

«Диверсифікація означає додавання нових джерел зі збереженням існуючих», - пояснив Сійярто.