Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПАРЄ створює платформу для діалогу з росіянами, які хочуть «зміни режиму» в РФ

 

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила рішення створити платформу для діалогу між Асамблеєю та "російськими демократичними силами в екзилі".

Про це у четвер повідомили у пресслужбі ПАРЄ, пише "Європейська правда".

Асамблея одноголосно ухвалила резолюцію на основі доповіді Ееріка-Ніілеса Кросса (Естонія, ALDE), у якій зазначено, що учасниками платформи мають бути "особи найвищих моральних якостей", які, серед іншого, поділяють цінності Ради Європи, безумовно визнають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та працюють над "зміною режиму" в Росії.

Парламентарі наголосили, що нова платформа сприятиме зміцненню спроможності російських демократичних сил "здійснити стале демократичне перетворення в Росії та допомогти досягти тривалого й справедливого миру в Україні, а також забезпечити притягнення російських діячів до відповідальності за міжнародні злочини".

Асамблея підкреслила, що вшановує відданість "тих російських правозахисників, демократичних сил, вільних медіа та незалежного громадянського суспільства, які протистоять тоталітарному та неоімперіалістичному російському режиму, борються за демократію, права людини та верховенство права, а також підтримують Україну, іноді ризикуючи своїм життям і свободою".

Водночас, на відміну від білоруських демократичних сил, "російські демократичні сили не мають єдиної, об'єднаної політичної структури", наголосила Асамблея.

Вона закликала російські групи та ініціативи в екзилі об'єднуватися, щоб відстоювати демократичні зміни в Росії, викривати злочини російського режиму та підтримувати українців.

Учасники платформи - склад яких ще має бути визначений на основі певних критеріїв - зможуть вести двосторонні обміни з Асамблеєю з питань, що становлять спільний інтерес.

Вони також матимуть можливість брати участь у засіданнях окремих комітетів під час сесій.

Нагадаємо, напередодні ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

13 вересня стало відомо, що у Раді Європи завершили роботу над проєктом конвенції про міжнародну комісію з розгляду претензій для України.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес