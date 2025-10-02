Фінансові новини
Прем'єрка Данії: Росія – загроза для всієї Європи, ми більше не можемо бути наївними
12:17 02.10.2025 |
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країнам Європи слід усвідомити реальність тієї загрози, якою є Росія з її імперськими амбіціями, та діяти відповідно.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у вступному слові на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
"Я знаю, що для когось із вас загроза Росії - це дуже очевидно, а комусь вона здається чимось далеким. Але ми більше не можемо бути наївними. Ця війна ніколи не була лише про Україну. Це про Європу. Усі наші країни, наших громадян, наші цінності, нашу свободу", - наголосила вона.
Фредеріксен порадила пригадати історію Європи з часів розширення Російської імперії до часу, коли російські танки опинилися на вулицях кількох європейських країн під час "холодної війни".
"Новітня історія показує такі ж уроки. То з чого нам вірити, що цього не станеться ще раз? Росія переводить свою економіку на воєнні рейки і використовує кожну нагоду для залякування, погрожувати і сіяти розбрат поміж нами... І я не бачу жодних ознак того, що імперські мрії Путіна обмежуються Україною", - зауважила вона.
Вона наголосила, що за цих умов потрібно посилювати Європу і готуватись протидіяти гібридним атакам, повноцінно допомагати Україні та послаблювати Росію за допомогою додаткових санкцій.
"Ми повинні бути спроможні фінансувати сили оборони України. Усі ми маємо надавати більше зброї, більше боєприпасів, і швидше. Ніщо не дасть більшого ефекту для безпеки Європи, ніж те, що буде зроблено на лінії фронту в Україні. Це не благодійність - це захист нашого континенту", - додала Фредеріксен.
У заявах перед самітом Фредеріксен також акцентувала, що європейським державам слід сприймати підтримку України як внесок у власну безпеку, тому що там пролягає "перша лінія оборони", та відзначила, що досвід України може дуже допомогти Європі у розбудові своїх засобів протидії безпілотникам.
