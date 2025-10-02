Франція затримала двох осіб на танкері «тіньового флоту» РФ біля свого берега

Французькі правоохоронці затримали двох членів екіпажу танкера Boracay, який вважають судном "тіньового флоту" РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив у своєму X прем'єр Франції Себастьєн Лекорню.

Прем'єр оголосив, що за рішенням прокуратури Бреста двох членів екіпажу танкера взяли під варту, та описав судно як танкер тіньового флоту РФ.

Напередодні французькі ЗМІ повідомили, що на борт Boracay зайшли французькі військові у зв'язку з розслідуванням, розпочатим Францією.

Танкер ходить під прапором Беніну і вже кілька днів стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя Франції, неподалік від Сен-Назера.

Раніше у ЗМІ зʼявилась версія, що Boracay може бути повʼязаний із інцидентами з безпілотниками, які в останні дні фіксували над Данією, бо судно проходило повз її берег.

Французький президент Емманюель Макрон, коментуючи це, сказав, що Boracay підозрюють у "серйозних правопорушеннях", але відмовився коментувати його причетність до запуску дронів.