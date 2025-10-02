Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія погрожує націоналізувати західні компанії, якщо ЄС конфіскує її активи

 

Указ господаря Кремля Владіміра Путіна відкрив шлях до швидшої націоналізації іноземних компаній на території Росії, що може використовуватись як помста в разі конфіскації заморожених російських активів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Підписаний Путіним у вівторок указ дозволяє прискорити продаж державних активів за спеціальною процедурою, що обґрунтовується як відповідь на санкції проти Росії.

Згідно з ним, попередня оцінка вартості компанії обмежується 10 днями, а державна реєстрація права власності - прискорюється. Для здійснення таких угод призначається "Промсвязьбанк", який обслуговує Міноборони РФ.

За словами джерела Bloomberg у російській владі, указ Путіна має на меті прискорити продаж як російських, так і іноземних компаній.

"Якщо Європейський Союз почне конфісковувати російські активи, Москва може відповісти симетричними заходами", пише Bloomberg із посиланням на цього співрозмовника.

Досі Росія утримувалася від націоналізації активів, що належать міжнародним компаніям, натомість передаючи їх у тимчасове управління та перепродаючи наближеним до Кремля олігархам зі значними знижками.

Указ Путіна зʼявився на тлі обговорення в ЄС плану надання Україні 140 мільярдів євро у вигляді позик з заморожених активів російського центрального банку.

Цей план не передбачатиме конфіскації активів; до того ж, Москва отримає кошти назад, якщо погодиться компенсувати Україні збитки, завдані повномасштабною агресією.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що ідея з так званою "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що надання "репараційної позики" Україні викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС. Серед прихильників цієї ідеї - Німеччина, Швеція та Фінляндія.
Ключові теги: Росія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес