Росія погрожує націоналізувати західні компанії, якщо ЄС конфіскує її активи

Указ господаря Кремля Владіміра Путіна відкрив шлях до швидшої націоналізації іноземних компаній на території Росії, що може використовуватись як помста в разі конфіскації заморожених російських активів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Підписаний Путіним у вівторок указ дозволяє прискорити продаж державних активів за спеціальною процедурою, що обґрунтовується як відповідь на санкції проти Росії.

Згідно з ним, попередня оцінка вартості компанії обмежується 10 днями, а державна реєстрація права власності - прискорюється. Для здійснення таких угод призначається "Промсвязьбанк", який обслуговує Міноборони РФ.

За словами джерела Bloomberg у російській владі, указ Путіна має на меті прискорити продаж як російських, так і іноземних компаній.

"Якщо Європейський Союз почне конфісковувати російські активи, Москва може відповісти симетричними заходами", пише Bloomberg із посиланням на цього співрозмовника.

Досі Росія утримувалася від націоналізації активів, що належать міжнародним компаніям, натомість передаючи їх у тимчасове управління та перепродаючи наближеним до Кремля олігархам зі значними знижками.

Указ Путіна зʼявився на тлі обговорення в ЄС плану надання Україні 140 мільярдів євро у вигляді позик з заморожених активів російського центрального банку.

Цей план не передбачатиме конфіскації активів; до того ж, Москва отримає кошти назад, якщо погодиться компенсувати Україні збитки, завдані повномасштабною агресією.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що ідея з так званою "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що надання "репараційної позики" Україні викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС. Серед прихильників цієї ідеї - Німеччина, Швеція та Фінляндія.