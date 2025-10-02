ЄС надасть міністрам оборони більшу роль у формуванні політики безпеки

Міністри оборони країн ЄС будуть відігравати більшу роль у формуванні колективної безпеки Євросоюзу.

Про це домовились лідери ЄС на саміті 1 жовтня в Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

Хоча саміт завершився без письмових висновків, держави-члени погодилися надати міністрам оборони ЄС більше повноважень у формуванні політики безпеки.

"Щоб побудувати Європу, яка обороняється, нам потрібен ефективний політичний нагляд і координація, щоб відстежувати, як ми просуваємося вперед. Наші міністри оборони повинні відігравати більш активну роль - просувати роботу між засіданнями Європейської ради та відстежувати етапи прогресу", - повідомив глава Євроради Антоніу Кошта на пресконференції після саміту лідерів ЄС.

Кошта сказав, що міністри зустрічатимуться частіше та матимуть більшу вагу між самітами лідерів, а не будуть скоріше "молодшою ​​зустріччю Ради міністрів закордонних справ".

"Нам потрібно дедалі більше залучати наших міністрів оборони на європейському рівні", - сказав він.

За інформацією видання Euractiv, план полягає не в створенні нового формату, а в розширенні наявного. Наразі міністри оборони збираються в рамках Ради з питань закордонних справ, очолюваної главою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас.

При цьому Європейська комісія продовжуватиме керувати промисловими аспектами оборонної політики.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що країни Європи мають шанси досить швидко розгорнути сучасні інструменти протидії безпілотникам, зокрема завдяки досвіду України.

Також вона дала зрозуміти, що практично не має сумнівів щодо причетності Росії до серії підозрілих інцидентів у Європі.