Трамп озвучив терміни зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном

Зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном може відбутися орієнтовно через місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у соцмережі Truth Social.

Президент зазначив, що фермери, які вирощують сою у США, страждають через те, що Китай, виключно з "переговорних" причин, не закуповує її. У зв'язку з цим він пообіцяв допомогти фермерам, залучивши невелику частину зароблених на митах коштів.

Глава держави також запевнив, що "ніколи не залишить у біді американських фермерів".

За його словами, "сонний Джо Байден не забезпечив виконання нашої Угоди з Китаєм, за якою вони мали придбати мільярди доларів нашої сільгосппродукції, зокрема сої".

Водночас, за словами президента, "все вирішиться дуже добре".

"Я люблю наших патріотів, а кожен фермер - саме такий! За чотири тижні я зустрінуся з президентом Сі (Цзіньпіном. - ред.) з Китаю, і соя стане ключовою темою обговорення. Зробимо сою та інші польові культури знову великими!", - зазначив Трамп.

Тернисті відносини США і Китаю

Попри заяви про "нейтральну позицію" щодо війни в Україні, Китай продовжує співпрацювати з Росією та постачає агресору товари подвійного призначення, які використовуються для виробництва зброї.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог переконаний, що припинення допомоги з боку Китаю для Росії призвело б до оперативного закінчення війни уже завтра. За його словами, Росія є молодшим партнером, адже Китай має переваги.

У відповідь на цю заяву, в Пекіні назвали законною свою співпрацю з Кремлем і порадили іншим країнам не втручатися.

19 вересня Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонні переговори, під час яких обговорили перспективи підписання торговельної угоди між країнами.

Опісля США та Китай домовилися про базову угоду щодо функціонування соцмережі TikTok на теренах Америки.

Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що Сі начебто вимагає від Трампа висловитися проти незалежності Тайваню.