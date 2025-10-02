Фінансові новини
США оголосили про нові масштабні санкції проти «тіньового флоту» Ірану
09:23 02.10.2025 |
Адміністрація США 1 жовтня оголосила про новий раунд санкцій проти Ірану на підтримку відновлення обмежувальних заходів Ради безпеки ООН щодо країни.
«Нові санкції й експортний контроль будуть спрямовані на 44 суб'єкти, пов'язані з ядерною, ракетною і військовою програмами Ірану. Як чітко дав зрозуміти президент США, ми позбавимо Іран усіх шляхів до ядерної зброї», - заявив держсекретар США Марко Рубіо.
Організація Об'єднаних Націй у кінці вересня відновила ембарго на постачання зброї й інші санкції проти Ірану через його ядерну програму після процесу, ініційованого європейськими державами, який, як попередив Тегеран, зустріне жорстку відповідь.
Велика Британія, Франція і Німеччина ініціювали повернення санкцій проти Ірану в Раді безпеки ООН через звинувачення у порушенні ним угоди 2015 року, метою якої було зупинити розробку ядерної зброї. Іран заперечує прагнення мати ядерну зброю.
Ядерна програма Ірану почала розвиватися ще у 1950-х роках, але з початку 2000-х країну неодноразово звинувачували в прагненні створити зброю. У 2015 році було підписано ядерну угоду, яка обмежила збагачення урану в обмін на зняття санкцій. 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Іран відновив ядерні розробки.
Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, удар росіян був цілеспрямований, - Зеленський
ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
ЧАЕС у блекауті через обстріл РФ енергооб'єкта в Славутичі
Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
