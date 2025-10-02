Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts

Electronic Arts (EA), одна з найбільших ігрових компаній у світі, погодилася на угоду про продаж компанії за 55 мільярдів доларів.

Угоду уклав консорціум, до якого увійшли Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF), Silver Lake та Affinity Partners, якою керує Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

EA відома розробкою та виданням таких ігрових бестселерів, як EA FC (раніше FIFA), The Sims і Mass Effect.

У разі завершення це буде найбільша в історії угода з викупу компанії з використанням позикових коштів.

У результаті угоди EA стане приватною компанією, тобто всі її публічні акції будуть викуплені, і вона більше не торгуватиметься на біржі.

Ціна угоди на 25% перевищує ринкову вартість компанії, акції EA оцінили у 210 доларів за одиницю.

Ця покупка стане значним досягненням Саудівської Аравії в ігровій індустрії, де вона останніми роками активно нарощує свою присутність.

У 2021 році Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) заснував Savvy Games Group, щоб реалізувати інвестиційну програму в ігровій індустрії на 38 мільярдів доларів.

Інтерес фонду до відеоігор є частиною ширшої стратегії королівства з інвестицій у спорт, включно з підтримкою LIV Golf, конкурента PGA Tour, частку в Лізі професійних бійців та великі інвестиції у футбол як усередині країни, так і за її межами, пише New York Times.

Вкладення в обидві ці сфери, своєю чергою, входять у план "Бачення 2030", розроблений Саудівською Аравією для зменшення залежності економіки від нафтового сектору.

Цей план не раз критикували правозахисники.

У січні 2024 року міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Ер-Ріяд у "спортвошингу", який, за словами організації, проявляється у "відмиванні репутації уряду шляхом проведення великих спортивних заходів, що привертають широку і позитивну увагу ЗМІ, одночасно відволікаючи від порушень, скоєних організаторами".

"Занурений у борги, європейський футбол ризикує перетворитися на добре оплачувану маріонетку саудівської пропагандистської машини, зміцнюючи в уряду впевненість у тому, що його становище на світовій арені не буде поставлене під загрозу, доки він продовжує інвестувати у заходи, що відволікають нас від його кричущих порушень прав людини", - написав представник Human Rights Watch Клаудіо Франкавілла у своїй статті на сайті організації.

У вересні критики зазнав і перший фестиваль комедії в Ер-Ріяді, що проходив з 26 вересня по 9 жовтня. Він представив публіці зірковий склад міжнародних коміків, серед яких Азіз Ансарі, Піт Девідсон, Джиммі Карр, Луї С.К., під гаслом створення "найбільшого комедійного фестивалю у світі".

У пресрелізі минулого тижня Human Rights Watch заявила, що уряд Саудівської Аравії використовує фестиваль "щоб відвернути увагу від жорстокого придушення свободи слова та інших повсюдних порушень прав людини", і закликала артистів "публічно звернутися до саудівської влади з вимогою звільнити несправедливо ув'язнених дисидентів, журналістів і правозахисників".

Організація також відзначила, що деякі заходи збігаються із сьомою річницею вбивства оглядача Washington Post Джамаля Хашоггі.

У доповіді ООН 2019 року йдеться, що "держава Саудівська Аравія несе відповідальність" за смерть журналіста, який критикував уряд країни.

Саудівська Аравія завжди заперечувала це звинувачення.

EA вже понад 40 років уособлює ігрову індустрію. За цей час компанія випустила одні з найвідоміших ігрових серій в історії. Її футбольні ігри, нині відомі як EA FC, були продані тиражем 325 мільйонів копій із моменту першого релізу в 1993 році.

The Sims продала понад 200 мільйонів копій, а Need For Speed - понад 150 мільйонів. Також EA була видавцем багатьох інших популярних ігор, включаючи проєкти за всесвітами Гаррі Поттера та Джеймса Бонда.

Керівник EA Ендрю Вілсон, який продовжить очолювати компанію, назвав угоду "потужним визнанням" її досягнень.

"Разом із нашими партнерами ми створимо враження, здатні змінити сприйняття, які надихатимуть нові покоління", - зазначив він.

Компанії, що купують EA, внесуть близько 36 мільярдів доларів, решта суми буде профінансована за рахунок кредиту на 20 мільярдів доларів від банку JPMorgan Chase.

Для завершення угоди з купівлі Electronic Arts потрібно схвалення Комітету з іноземних інвестицій США - групи державних агентств, що перевіряють міжнародні угоди на предмет загроз національній безпеці.

Деякі законодавці раніше закликали до ретельнішої перевірки інвестицій саудівського фонду в спорт із причин, пов'язаних із безпекою.

"Люди рідко пов'язують відеоігри з національною безпекою, але це платформи, що охоплюють мільйони американців і часто збирають велику кількість персональних даних", - сказав New York Times Аарон Бартнік, колишній співробітник адміністрації Байдена, який займався аналізом іноземних інвестицій із точки зору безпеки, а нині науковий співробітник Колумбійського університету.

Як пише видання, адміністрація Трампа підтримує теплі стосунки з урядом Саудівської Аравії, а Державний інвестиційний фонд (PIF) володіє однією з найбільших часток в інвестиційній компанії зятя президента Трампа Джареда Кушнера.

У понеділок компанія Trump Organization уклала угоду з Dar Global про будівництво нового комерційного та житлового комплексу Trump Plaza у другому за величиною місті Саудівської Аравії. Проєкт вартістю 1 мільярд доларів стане другим об'єктом під брендом Трампа в Саудівській Аравії після запуску Trump Tower у Джидді в грудні минулого року.

У 2021 році Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) заснував Savvy Games Group, щоб реалізувати інвестиційну програму в ігровій індустрії на 38 мільярдів доларів.

У березні 2025 року інвестиційний фонд країни заплатив 3,5 мільярда доларів за купівлю ігрового підрозділу Niantic, отримавши контроль над популярною мобільною грою Pokémon Go. Це придбання стало частиною Scopely Inc, розробника Monopoly Go, яку, своєю чергою, у 2023 році придбала Savvy Games Group за 4,9 мільярда доларів.

Саудівська Аравія активно заявила про себе в індустрії кіберспорту, організувавши великі турніри, зокрема Кубок світу з кіберспорту з призовим фондом у 70 мільйонів доларів, а також прийме Олімпійські ігри з кіберспорту, заплановані на 2027 рік.

У країни вже є частки в інших великих ігрових компаніях, таких як Nintendo і Take-Two Interactive, але купівля EA значно розширює її вплив.

Навіщо це потрібно Саудівській Аравії

Угода з купівлі EA стане черговою перемогою спадкоємного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, який, як пише Bloomberg, відомий своєю любов'ю до відеоігор і особливо Call of Duty від Microsoft.

Він контролює державний інвестиційний фонд (PIF) Саудівської Аравії, що має сотні мільярдів доларів завдяки нафтовому багатству.

Однак любов принца до відеоігор - не єдина причина дедалі більшого фінансового інтересу країни до ігрової індустрії.

У період з 2023 по 2025 рік Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії зосередив свою інвестиційну стратегію на збільшенні частки інвестицій в американські ігрові компанії.

"Саудівська Аравія явно робить ставку на те, що американські ігрові компанії забезпечать як фінансову віддачу, так і культурний вплив", - стверджує співзасновник компанії SuperData Research Йост ван Дрюнен у статті на Substack.

"Стратегія Державного інвестиційного фонду (PIF) проста: вкладати колосальні суми грошей для встановлення домінування на ринку. Враховуючи практично безмежні ресурси уряду Саудівської Аравії, це насправді цілком надійний план", - пише ван Дрюнен.