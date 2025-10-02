Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп після ізраїльського удару по Катару пообіцяв йому гарантії безпеки як у НАТО

 

Білий дім у середу опублікував указ, в якому зобов'язався захищати Катар у разі нападу з боку іншої країни у формулюваннях, схожих зі статтею 5 Північноатлантичного договору про НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

В указі, який президент США Дональд Трамп підписав у понеділок, зазначається, що Білий дім відтепер розглядатиме "будь-який збройний напад" на Катар "як загрозу миру та безпеці Сполучених Штатів".

У разі будь-якого нападу на Катар США вживатимуть "усіх законних і необхідних заходів, зокрема дипломатичні, економічні та, за необхідності, військові, для захисту інтересів Сполучених Штатів і Держави Катар", ідеться в указі.

Одностороннє проголошення президентом США будь-яких гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, є вкрай незвичайним, особливо на тлі попередніх сумнівів Трампа в необхідності Альянсу.

Трамп підписав указ того ж дня, коли він приймав у Білому домі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і організував телефонну розмову з прем'єр-міністром Катару, під час якої ізраїльський лідер перепросив за ракетні удари минулого місяця по представника ХАМАС у Досі.

У США офіційно заявляли, що дізнались про удар уже тоді, коли ізраїльські літаки вилетіли для пуску ракет по Досі, але джерела ЗМІ стверджують, що Нетаньягу попереджав Трампа про ці плани заздалегідь.

Катар відіграє важливу роль для США, оскільки там розташована найбільша американська військова база на Близькому Сході. Він також виступає посередником у переговорах із ХАМАС.
Ключові теги: США, Катар
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,14 0,34 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4400  0,25 0,52 48,4800  0,25 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес