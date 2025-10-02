Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 04:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп після ізраїльського удару по Катару пообіцяв йому гарантії безпеки як у НАТО
23:43 01.10.2025 |
Білий дім у середу опублікував указ, в якому зобов'язався захищати Катар у разі нападу з боку іншої країни у формулюваннях, схожих зі статтею 5 Північноатлантичного договору про НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
В указі, який президент США Дональд Трамп підписав у понеділок, зазначається, що Білий дім відтепер розглядатиме "будь-який збройний напад" на Катар "як загрозу миру та безпеці Сполучених Штатів".
У разі будь-якого нападу на Катар США вживатимуть "усіх законних і необхідних заходів, зокрема дипломатичні, економічні та, за необхідності, військові, для захисту інтересів Сполучених Штатів і Держави Катар", ідеться в указі.
Одностороннє проголошення президентом США будь-яких гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, є вкрай незвичайним, особливо на тлі попередніх сумнівів Трампа в необхідності Альянсу.
Трамп підписав указ того ж дня, коли він приймав у Білому домі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і організував телефонну розмову з прем'єр-міністром Катару, під час якої ізраїльський лідер перепросив за ракетні удари минулого місяця по представника ХАМАС у Досі.
У США офіційно заявляли, що дізнались про удар уже тоді, коли ізраїльські літаки вилетіли для пуску ракет по Досі, але джерела ЗМІ стверджують, що Нетаньягу попереджав Трампа про ці плани заздалегідь.
Катар відіграє важливу роль для США, оскільки там розташована найбільша американська військова база на Близькому Сході. Він також виступає посередником у переговорах із ХАМАС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
ТОП-НОВИНИ
|ЧАЕС у блекауті через обстріл РФ енергооб'єкта в Славутичі
|Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
|Трамп після ізраїльського удару по Катару пообіцяв йому гарантії безпеки як у НАТО
|Пентагон виділив $179 мільйонів на оборонні потреби США та України
|Російський танкер-фантом підозрюють у причетності до запуску безпілотників над Данією
|Макрон - про затримання танкера тіньового флоту РФ: Це була дуже важлива операція
|У Грузії набули чинності нові правила та штрафи для іноземців
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав