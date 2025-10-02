Трамп після ізраїльського удару по Катару пообіцяв йому гарантії безпеки як у НАТО

Білий дім у середу опублікував указ, в якому зобов'язався захищати Катар у разі нападу з боку іншої країни у формулюваннях, схожих зі статтею 5 Північноатлантичного договору про НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

В указі, який президент США Дональд Трамп підписав у понеділок, зазначається, що Білий дім відтепер розглядатиме "будь-який збройний напад" на Катар "як загрозу миру та безпеці Сполучених Штатів".

У разі будь-якого нападу на Катар США вживатимуть "усіх законних і необхідних заходів, зокрема дипломатичні, економічні та, за необхідності, військові, для захисту інтересів Сполучених Штатів і Держави Катар", ідеться в указі.

Одностороннє проголошення президентом США будь-яких гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, є вкрай незвичайним, особливо на тлі попередніх сумнівів Трампа в необхідності Альянсу.

Трамп підписав указ того ж дня, коли він приймав у Білому домі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і організував телефонну розмову з прем'єр-міністром Катару, під час якої ізраїльський лідер перепросив за ракетні удари минулого місяця по представника ХАМАС у Досі.

У США офіційно заявляли, що дізнались про удар уже тоді, коли ізраїльські літаки вилетіли для пуску ракет по Досі, але джерела ЗМІ стверджують, що Нетаньягу попереджав Трампа про ці плани заздалегідь.

Катар відіграє важливу роль для США, оскільки там розташована найбільша американська військова база на Близькому Сході. Він також виступає посередником у переговорах із ХАМАС.