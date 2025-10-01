Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 23:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Російський танкер-фантом підозрюють у причетності до запуску безпілотників над Данією
23:31 01.10.2025 |
Танкер російського тіньового флоту під новою назвою Boracay, раніше відомий як Pushpa, підозрюється у причетності до запуску безпілотників у Данії перед проведенням там саміту глав європейських урядів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Monde, посилаючись на дані спеціалізованого сайту The Maritime Executive.
Згідно з ними, судно відпливло від данського узбережжя в період з 22 по 25 вересня та могло використовуватися як пускова платформа для запуску дронів.
Під прапором Беніну танкер перебував біля російського узбережжя з 14 по 20 вересня, а потім перетнув Балтійське море на захід. 22 вересня, в перший день таємничих польотів безпілотників над данськими аеропортами, він з'явився біля берегів Польщі та Швеції, а потім біля данського узбережжя. Близько 5 ранку 23 вересня він був помічений на південь від данського острова Лолланд, а потім попрямував до протоки Великий Бельт, що проходить вздовж материкової частини Данії.
У ніч проти 25 вересня танкер знаходився за 160 кілометрів на захід від Данії, а о 14:35 узяв курс на Ла-Манш, щоб досягти Атлантики і продовжити рух на південь. О 2 годині ночі 29 вересня він повністю змінив напрямок і попрямував до французького узбережжя, де зупинився біля Сен-Назера. Зрештою судно, яке перебуває під санкціями Європейського Союзу, було зупинене біля французького узбережжя. За повідомленням журналістів, туди висадилась французька інспекційна група, зараз палубу танкера патрулюють спецпризначенці. Розпочато судове провадження.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у середу високо оцінив дії французьких та європейських служб із затримання судна тіньового флоту та наголосив, що боротьба з танкерами, які приносять Росії мільярдні прибутки, є ключовим елементом санкційної політики ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Пентагон виділив $179 мільйонів на оборонні потреби США та України
|Російський танкер-фантом підозрюють у причетності до запуску безпілотників над Данією
|Макрон - про затримання танкера тіньового флоту РФ: Це була дуже важлива операція
|У Грузії набули чинності нові правила та штрафи для іноземців
|Парламент Угорщини продовжить надзвичайний стан через війну в Україні
|Орбан заявив, що не хоче, аби Україна й Угорщина належали до одних форматів. Сибіга нагадав йому про ООН і низку інших
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав