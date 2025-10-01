Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російський танкер-фантом підозрюють у причетності до запуску безпілотників над Данією

 

Танкер російського тіньового флоту під новою назвою Boracay, раніше відомий як Pushpa, підозрюється у причетності до запуску безпілотників у Данії перед проведенням там саміту глав європейських урядів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Monde, посилаючись на дані спеціалізованого сайту The Maritime Executive.

Згідно з ними, судно відпливло від данського узбережжя в період з 22 по 25 вересня та могло використовуватися як пускова платформа для запуску дронів.

Під прапором Беніну танкер перебував біля російського узбережжя з 14 по 20 вересня, а потім перетнув Балтійське море на захід. 22 вересня, в перший день таємничих польотів безпілотників над данськими аеропортами, він з'явився біля берегів Польщі та Швеції, а потім біля данського узбережжя. Близько 5 ранку 23 вересня він був помічений на південь від данського острова Лолланд, а потім попрямував до протоки Великий Бельт, що проходить вздовж материкової частини Данії.

У ніч проти 25 вересня танкер знаходився за 160 кілометрів на захід від Данії, а о 14:35 узяв курс на Ла-Манш, щоб досягти Атлантики і продовжити рух на південь. О 2 годині ночі 29 вересня він повністю змінив напрямок і попрямував до французького узбережжя, де зупинився біля Сен-Назера. Зрештою судно, яке перебуває під санкціями Європейського Союзу, було зупинене біля французького узбережжя. За повідомленням журналістів, туди висадилась французька інспекційна група, зараз палубу танкера патрулюють спецпризначенці. Розпочато судове провадження.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у середу високо оцінив дії французьких та європейських служб із затримання судна тіньового флоту та наголосив, що боротьба з танкерами, які приносять Росії мільярдні прибутки, є ключовим елементом санкційної політики ЄС.
 

