Макрон - про затримання танкера тіньового флоту РФ: Це була дуже важлива операція

Президент Франції Еммануель Макрон високо оцінив дії французьких та європейських служб із затримання судна тіньового флоту та наголосив, що боротьба з танкерами, які приносять Росії мільярдні прибутки, є ключовим елементом санкційної політики ЄС.

Про це він заявив перед початком неформального саміту голів держав ЄС у Копенгагені, передає кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що наша команда виконала свою роботу, і що це була дуже важлива операція. Тепер це перебуває під контролем нашої юстиції», - сказав Макрон, додавши, що групи втручання діяли вчасно і належним чином.

«Але це демонструє реальність явища, яке ми описуємо й засуджуємо вже давно, і яке є частиною санкцій, що ми ухвалюємо. А саме - боротьба з так званим тіньовим флотом, який приносить десятки мільярдів євро для російського бюджету. За нашими колективними оцінками, це фінансує 40% російських воєнних зусиль», - підкреслив він.

Президент Франції нагадав також, що у світових водах нині циркулюють від 600 до 1 000 таких танкерів, що дає змогу підсанкційній російській нафті та газу таки потрапляти на ринки.