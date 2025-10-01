Авторизация

Макрон - про затримання танкера тіньового флоту РФ: Це була дуже важлива операція

 

Президент Франції Еммануель Макрон високо оцінив дії французьких та європейських служб із затримання судна тіньового флоту та наголосив, що боротьба з танкерами, які приносять Росії мільярдні прибутки, є ключовим елементом санкційної політики ЄС.

Про це він заявив перед початком неформального саміту голів держав ЄС у Копенгагені, передає кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що наша команда виконала свою роботу, і що це була дуже важлива операція. Тепер це перебуває під контролем нашої юстиції», - сказав Макрон, додавши, що групи втручання діяли вчасно і належним чином.

«Але це демонструє реальність явища, яке ми описуємо й засуджуємо вже давно, і яке є частиною санкцій, що ми ухвалюємо. А саме - боротьба з так званим тіньовим флотом, який приносить десятки мільярдів євро для російського бюджету. За нашими колективними оцінками, це фінансує 40% російських воєнних зусиль», - підкреслив він.

Президент Франції нагадав також, що у світових водах нині циркулюють від 600 до 1 000 таких танкерів, що дає змогу підсанкційній російській нафті та газу таки потрапляти на ринки.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,14 0,34 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4400  0,25 0,52 48,4800  0,25 0,52

