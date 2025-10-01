Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Грузії набули чинності нові правила та штрафи для іноземців
23:14 01.10.2025 |
З 1 жовтня в Грузії набувають чинності нові правила, що передбачають більш високі штрафи та спрощену процедуру депортації для іноземців, які порушили термін перебування в країні.
Про це повідомляє Newsgeorgia, передає Укрінформ.
Відповідно до поправок до Кодексу про адміністративні правопорушення, штрафи збільшуються в кілька разів.
За прострочення дозволеного терміну перебування до трьох місяців - 1 000 ларі (~360 доларів) та заборона на в'їзд строком до шести місяців. Раніше штраф за таке порушення становив 180 ларі, без заборони на в'їзд.
Порушник, який без дозволу перебував у Грузії від трьох місяців до року, має сплатити вдвічі більше, ніж раніше - 2 000 ларі (~730 доларів) та отримає заборону на в'їзд на два роки.
За прострочення строку перебування на понад рік іноземець сплатить 3 000 ларі (~1100 доларів), і йому/їй буде три роки заборонено в'їзд до Грузії.
Зазначається, що порушення правил транзиту коштуватиме іноземцям 500 ларі (180 доларів). Крім того, фізичні та юридичні особи в Грузії, які запрошують іноземців для надання послуг в обхід встановлених процедур, тепер ризикують отримати не лише попередження, як раніше, а й штраф у розмірі 2000 ларі.
Зміни також зазнав і Кримінальний кодекс. Тепер суд зможе призначати депортацію іноземців, які вчинили злочини в Грузії, разом із забороною на в'їзд: від двох до десяти років за менш тяжкі злочини та від п'яти до двадцяти років або безстроково - за тяжкі та особливо тяжкі.
Влада Грузії пояснює нові правила необхідністю посилення контролю за нелегальною міграцією та запобігання зловживанням у процедурах надання притулку. Парламент схвалив пакет поправок у липні. Зміни торкнулися 18 законів, включаючи закон «Про міжнародний захист», повідомляє Newsgeorgia.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Пентагон виділив $179 мільйонів на оборонні потреби США та України
|Російський танкер-фантом підозрюють у причетності до запуску безпілотників над Данією
|Макрон - про затримання танкера тіньового флоту РФ: Це була дуже важлива операція
|У Грузії набули чинності нові правила та штрафи для іноземців
|Парламент Угорщини продовжить надзвичайний стан через війну в Україні
|Орбан заявив, що не хоче, аби Україна й Угорщина належали до одних форматів. Сибіга нагадав йому про ООН і низку інших
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав