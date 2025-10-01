Авторизация

У Грузії набули чинності нові правила та штрафи для іноземців

 

З 1 жовтня в Грузії набувають чинності нові правила, що передбачають більш високі штрафи та спрощену процедуру депортації для іноземців, які порушили термін перебування в країні.

Про це повідомляє Newsgeorgia, передає Укрінформ.

Відповідно до поправок до Кодексу про адміністративні правопорушення, штрафи збільшуються в кілька разів.

За прострочення дозволеного терміну перебування до трьох місяців - 1 000 ларі (~360 доларів) та заборона на в'їзд строком до шести місяців. Раніше штраф за таке порушення становив 180 ларі, без заборони на в'їзд.

Порушник, який без дозволу перебував у Грузії від трьох місяців до року, має сплатити вдвічі більше, ніж раніше - 2 000 ларі (~730 доларів) та отримає заборону на в'їзд на два роки.

За прострочення строку перебування на понад рік іноземець сплатить 3 000 ларі (~1100 доларів), і йому/їй буде три роки заборонено в'їзд до Грузії.

Зазначається, що порушення правил транзиту коштуватиме іноземцям 500 ларі (180 доларів). Крім того, фізичні та юридичні особи в Грузії, які запрошують іноземців для надання послуг в обхід встановлених процедур, тепер ризикують отримати не лише попередження, як раніше, а й штраф у розмірі 2000 ларі.

Зміни також зазнав і Кримінальний кодекс. Тепер суд зможе призначати депортацію іноземців, які вчинили злочини в Грузії, разом із забороною на в'їзд: від двох до десяти років за менш тяжкі злочини та від п'яти до двадцяти років або безстроково - за тяжкі та особливо тяжкі.

Влада Грузії пояснює нові правила необхідністю посилення контролю за нелегальною міграцією та запобігання зловживанням у процедурах надання притулку. Парламент схвалив пакет поправок у липні. Зміни торкнулися 18 законів, включаючи закон «Про міжнародний захист», повідомляє Newsgeorgia.
