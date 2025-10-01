Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент Угорщини продовжить надзвичайний стан через війну в Україні

 

Угорський уряд ініціював скликання позачергового засідання парламенту, на якому той має продовжити надзвичайний стан - який надає премʼєру Віктору Орбану широкі повноваження - ще на 180 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Ініціативу про скликання парламентського засідання 7 жовтня та проєкт постанови про продовження надзвичайного стану в Угорщині подав віцепремʼєр Жолт Шемʼєн.

За його словами, в Україні все ще триває війна і гуманітарна катастрофа, тому продовження надзвичайного стану є необхідним.

Урядовий проєкт пропонує продовжити надзвичайний стан ще на 180 днів - до 13 травня 2026 року.

За інформацією ЗМІ, уряду Угорщини довелось ініціювати позачергове засідання парламенту, бо там просто забули вчасно поклопотатись про подання необхідного проєкту.

В інакшому випадку могла скластись ситуація, що наступний надзвичайний стан почався б через кілька днів після завершення дії попереднього, і всі ухвалені в цей час рішення автоматично втратили б чинність.

Надзвичайний стан надає уряду Угорщини широкі повноваження: призупинити застосування окремих законів, відхилятися від положень закону та "вживати інших заходів у надзвичайних ситуаціях".

Угорщина перебуває під різними надзвичайними станами, починаючи з 2016 року, коли уряд оголосив його через міграційну кризу. У 2020 році угорський парламент розширив сферу повноважень уряду, посилаючись на пандемію COVID-19.

Потім, у середині 2022 року, надзвичайний стан обґрунтували повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Зазначимо, що після продовження надзвичайного стану він охопить і прийдешні вибори до парламенту Угорщини, які мають відбутись у квітні 2026 року.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,14 0,34 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4400  0,25 0,52 48,4800  0,25 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес