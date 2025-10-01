Фінансові новини
Парламент Угорщини продовжить надзвичайний стан через війну в Україні
23:11 01.10.2025 |
Угорський уряд ініціював скликання позачергового засідання парламенту, на якому той має продовжити надзвичайний стан - який надає премʼєру Віктору Орбану широкі повноваження - ще на 180 днів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Ініціативу про скликання парламентського засідання 7 жовтня та проєкт постанови про продовження надзвичайного стану в Угорщині подав віцепремʼєр Жолт Шемʼєн.
За його словами, в Україні все ще триває війна і гуманітарна катастрофа, тому продовження надзвичайного стану є необхідним.
Урядовий проєкт пропонує продовжити надзвичайний стан ще на 180 днів - до 13 травня 2026 року.
За інформацією ЗМІ, уряду Угорщини довелось ініціювати позачергове засідання парламенту, бо там просто забули вчасно поклопотатись про подання необхідного проєкту.
В інакшому випадку могла скластись ситуація, що наступний надзвичайний стан почався б через кілька днів після завершення дії попереднього, і всі ухвалені в цей час рішення автоматично втратили б чинність.
Надзвичайний стан надає уряду Угорщини широкі повноваження: призупинити застосування окремих законів, відхилятися від положень закону та "вживати інших заходів у надзвичайних ситуаціях".
Угорщина перебуває під різними надзвичайними станами, починаючи з 2016 року, коли уряд оголосив його через міграційну кризу. У 2020 році угорський парламент розширив сферу повноважень уряду, посилаючись на пандемію COVID-19.
Потім, у середині 2022 року, надзвичайний стан обґрунтували повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Зазначимо, що після продовження надзвичайного стану він охопить і прийдешні вибори до парламенту Угорщини, які мають відбутись у квітні 2026 року.
