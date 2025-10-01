Афганістан два дні прожив без інтернету: таліби частково почали повертати доступ

В Афганістані відновлюються послуги інтернету та телекомунікацій після того, як 29 вересня угруповання «Талібан» припинило їхню роботу по всій країні.

Про це пишуть Amu TV та BBC.

Організація, що моніторить роботу інтернет-зʼєднання у світі, NetBlocks повідомила, що дані показують «часткове відновлення» підключення.

Джерела Amu TV також сказали, що інтернет вже частково відновили в деяких частинах Афганістану, зокрема, в Кабулі та Гераті. Хоча зв'язок залишається нестабільним та ненадійним.

«На щастя, інтернет повернувся. Протягом останніх двох днів без нього нам було справді важко жити. Ходили чутки про бої в Баграмі та заяви, що уряд обмежив доступ, щоб тримати людей у ​​невіданні. Тепер люди кажуть, що його можуть знову закрити. Але поки що він у нас повернувся», - сказав неназваний мешканець Кабула.

А от місцеві журналісти повідомили, що зв'язок відновлюється по всіх провінціях, передає BBC.

48-годинне відключення звʼязку порушило роботу підприємств та авіарейсів, обмежило доступ до екстрених служб та викликало побоювання щодо подальшої ізоляції жінок, чиї права порушують з моменту повернення «Талібану» до влади у 2021 році.

Хоча офіційного пояснення щодо обмеження інтернету не було, раніше речник губернатора «Талібану» в північній провінції Балх заявив, що доступ блокують «для запобігання порокам».

Афганські жінки розповіли BBC, що інтернет є рятівним колом, оскільки дає змогу підтримувати звʼязок із зовнішнім світом, поки «Талібан» заборонив дівчатам старше 12 років здобувати освіту.

Можливості працевлаштування для жінок також були суворо обмежені, а у вересні книги, написані жінками, були вилучені з університетів.

Після відключення інтернету Організація Об'єднаних Націй заявила, що це майже повністю відрізало Афганістан від зовнішнього світу. Там додали, що це ризикує «завдати значної шкоди афганському народу, зокрема, поставивши під загрозу економічну стабільність та загостривши одну з найгірших гуманітарних криз у світі».