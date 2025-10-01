Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 21:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайські банки відмовилися розміщувати облігації російських компаній через ризик санкцій, – Reuters
17:41 01.10.2025 |
Китайські банки та інституційні інвестори уникають розміщень російських "панда-бондів" через загрозу вторинних санкцій.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ять джерел.
За даними агентства, після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю на початку вересня провідні російські компанії, включаючи державну ядерну корпорацію "Росатом" та газовий концерн "Газпром", почали вивчати можливості розміщення "панда-бондів", номінованих у юанях.
Однак китайські банкіри та інвестори виявилися не зацікавленими у випусках таких облігацій російськими компаніями у найближчій перспективі. За словами одного із співрозмовників агентства, безпосередньо обізнаного з цим питанням, китайські регулятори та банки побоюються ризиків вторинних санкцій.
"Підготовка триває завжди, але просунути проєкт уперед неможливо", - сказав один із учасників ринку, вказавши на відсутність прогресу у "Росатома" і "Русала" за останній рік.
Посадовець китайської фондової біржі заявив, що йому невідомо про жодні конкретні плани випуску облігацій російськими компаніями, а кілька китайських інвесторів в національні облігації заявили, що вони будуть обережні з купівлею таких боргів через геополітичні ризики.
Китайські державні брокерські компанії, такі як Galaxy Securities, відмовилися від угод, пов'язаних з Росією, після 2022 року. Водночас найбільші китайські державні банки "Великої четвірки" не хочуть гарантувати такі облігації через можливі геополітичні проблеми, кажуть джерела Reuters.
Партнер юридичної фірми Yuanda China Law Offices з Шанхаю Чжан Кай зауважив, що немає жодних юридичних перешкод для продажу російськими компаніями "панда-бондів", якщо емітент не входить до санкційного списку США.
"Але, безсумнівно, місцеві банкіри та трейдери стурбовані, як андеррайтери чи покупці", - сказав юрист, який допомагає китайським компаніям уникати санкцій та керувати політичними ризиками.
За перші сім місяців 2025 року 35 компаній з-за меж материкового Китаю залучили 116 мільярдів юанів ($16,3 мільярда) через випуск "панда-бондів".
Однак жодна російська компанія не випускала боргові цінні папери на китайському ринку з часів вторгнення РФ в Україну у 2022 році. А до того лише російський "Русал" продав панда-облігації в Китаї у 2017 році.
Раніше повідомлялось, що Китай готується знову відкрити свій внутрішній ринок облігацій для великих російських енергокомпаній.
Зокрема, наприкінці серпня у Гуанчжоу старші фінансові регулятори КНР повідомили топменеджерам РФ про підтримку планів з випуску облігацій у юанях ("панда-бондів").
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
|Китайські банки відмовилися розміщувати облігації російських компаній через ризик санкцій, – Reuters
|Каллас: «репараційна позика» Україні за рахунок росактивів не порушить міжнародне право
|Каллас вважає, що країни ЄС можуть досить швидко розгорнути «стіну дронів»
|Орбан каже, що ініціатива Кошти з відкриття кластерів для України не пройде «жодним чином»
|На АвтоВазі почалися масові звільнення
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав