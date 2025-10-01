Фінансові новини
Каллас вважає, що країни ЄС можуть досить швидко розгорнути «стіну дронів»
17:09 01.10.2025
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що країни Європи мають шанси досить швидко розгорнути сучасні інструменти протидії безпілотникам, зокрема завдяки досвіду України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед євросамітом у Копенгагені 1 жовтня.
Каллас запитали про перспективи "стіни дронів" на східних кордонах ЄС, про яку заговорили після першого масового вторгнення російських безпілотників до Польщі, тому що він експертів лунають оцінки, що на це знадобиться чимало часу.
Вона нагадала, що 26 вересня відбулася зустріч щодо цього питання за участі України.
"Українцям вдалося розбудувати це досить швидко. Вони показали, які датчики для цього потрібні, які лінії потрібно організувати. У них є своє виробництво дронів в Україні, і його можна розширювати на Європу. Тож якщо буде бажання - способи є... Але, звісно, на це потрібні гроші", - сказала Каллас.
Данські ЗМІ додатково запитали її, якою вона бачить роль Данії у цьому проєкті.
Каллас зазначила, що Данія має досить тісну оборонну співпрацю з Україною. "Тож, думаю, є багато можливостей розмістити цю промисловість у Європі, різних її частинах, включно з Данією. І ми зможемо скоротити час, необхідний на закупівлі, забезпечити нижчі ціни та запустити усе це досить швидко", - сказала висока представниця ЄС.
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
|Китайські банки відмовилися розміщувати облігації російських компаній через ризик санкцій, – Reuters
|Каллас: «репараційна позика» Україні за рахунок росактивів не порушить міжнародне право
|Каллас вважає, що країни ЄС можуть досить швидко розгорнути «стіну дронів»
|Орбан каже, що ініціатива Кошти з відкриття кластерів для України не пройде «жодним чином»
|На АвтоВазі почалися масові звільнення
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав