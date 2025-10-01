На АвтоВазі автозаводі почалися масові звільнення

Робітники найбільшого автозаводу Росії "АвтоВаз" звільняються через зниження зарплат.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Mash.

Керівництво намагається утримати персонал, вдаючись до вмовлянь і обіцянок, але все більше працівників роблять вибір на користь звільнення.

Влітку співробітники підписали угоди про перехід на скорочений робочий тиждень, що спричинило зникнення бонусів і оплати понаднормових годин.

"Якщо раніше на руки виходило по 100-120 тисяч рублів, то тепер максимум - 45-50. Ілюзій не залишилося, стало ясно, що поліпшення не буде", - розповів колишній співробітник. За його словами, багато робітників почали шукати нову роботу ще влітку під час відпусток.

Повернувшись восени на роботу, десятки людей подали заяви на звільнення і пішли в інші сфери - від доставки і таксі до підприємств оборонного сектора.

Нагадаємо:

Проблеми "АвтоВАЗу" пов'язані зі слабкими продажами. За січень-серпень 2025 року реалізація автомобілів марки Lada скоротилася майже на 25% до 211,3 тис. машин. В середині вересня гендиректор "АвтоВАЗу" Максим Соколов оголосив про перегляд виробничих планів: замість раніше заявлених 500 тисяч автомобілів у 2025 році планується випустити близько 300 тисяч.

З 29 вересня "АвтоВАЗ" перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень, який діятиме до шести місяців.

На "АвтоВАЗі" працюють близько 40 тис людей, а ще 15 тис працюють у суміжному бізнесі в регіоні.