Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 17:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На АвтоВазі автозаводі почалися масові звільнення
16:44 01.10.2025 |
Робітники найбільшого автозаводу Росії "АвтоВаз" звільняються через зниження зарплат.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на Mash.
Керівництво намагається утримати персонал, вдаючись до вмовлянь і обіцянок, але все більше працівників роблять вибір на користь звільнення.
Влітку співробітники підписали угоди про перехід на скорочений робочий тиждень, що спричинило зникнення бонусів і оплати понаднормових годин.
"Якщо раніше на руки виходило по 100-120 тисяч рублів, то тепер максимум - 45-50. Ілюзій не залишилося, стало ясно, що поліпшення не буде", - розповів колишній співробітник. За його словами, багато робітників почали шукати нову роботу ще влітку під час відпусток.
Повернувшись восени на роботу, десятки людей подали заяви на звільнення і пішли в інші сфери - від доставки і таксі до підприємств оборонного сектора.
Нагадаємо:
Проблеми "АвтоВАЗу" пов'язані зі слабкими продажами. За січень-серпень 2025 року реалізація автомобілів марки Lada скоротилася майже на 25% до 211,3 тис. машин. В середині вересня гендиректор "АвтоВАЗу" Максим Соколов оголосив про перегляд виробничих планів: замість раніше заявлених 500 тисяч автомобілів у 2025 році планується випустити близько 300 тисяч.
З 29 вересня "АвтоВАЗ" перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень, який діятиме до шести місяців.
На "АвтоВАЗі" працюють близько 40 тис людей, а ще 15 тис працюють у суміжному бізнесі в регіоні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Каллас вважає, що країни ЄС можуть досить швидко розгорнути «стіну дронів»
|Орбан каже, що ініціатива Кошти з відкриття кластерів для України не пройде «жодним чином»
|На АвтоВазі автозаводі почалися масові звільнення
|Пального вистачить на 10 днів: МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій ЗАЕС
|У США обрали систему, яку можна швидко розгорнути для боротьби з дронами
|КНР продовжуватиме виступати за припинення вогню і просування мирного врегулювання в Україні - посол
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав