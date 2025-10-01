Фінансові новини
У США обрали систему, яку можна швидко розгорнути для боротьби з дронами
16:04 01.10.2025
Американські військові обрали компанію Zone 5 Technologies для участі в програмі Counter NEXT. Ініціатива започаткована Підрозділом оборонних інновацій (DIU) для швидкого розгортання нових систем, здатних збивати або виводити з ладу ворожі безпілотники. Про це пише Defence Blog.
Зазначається, що Zone 5 Technologies стала одною з двох учасниць програми. Другою компанією стала Anduril Industries.
У Zone 5 Technologies наголосили, що її платформу Interceptor було обрано для протидії БПЛА. Система доступна як у повітряній, так і в наземній конфігураціях. Вона поєднує модульну ракету, пускову установку та відкриту систему командування та управління (C2).
Платформа Interceptor призначена для знищення БПЛА, а також для завдавання високоточних ударів як по повітряних, так і по наземних цілях. Самі ракети оснащені уламково-фугасними та бронебійними бойовими частинами, які забезпечують кінетичні можливості ураження цілей.
У компанії кажуть, що створене ними рішення може бути виготовлене приблизно вдвічі дешевше, ніж аналогічні системи. Також в Zone 5 наголошують, що Interceptor має відкриту архітектуру, що забезпечує просту інтеграцію платформи як зі застарілими, так і з майбутніми системами.
Окремо наголошується, що ракети-перехоплювачі можна запускати з існуючих пускових установок Hellfire.
Раніше американська компанія Raytheon уклала контракт на понад $5 млрд на ракети проти роїв БПЛА.
