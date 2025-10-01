КНР продовжуватиме виступати за припинення вогню і просування мирного врегулювання в Україні - посол

Посольство Китайської Народної Республіки в Україні організувало в Києві урочистий прийом з нагоди 76-ї річниці утворення КНР. У заході взяли участь представники дипломатичного корпусу, української влади, ділових кіл і китайської діаспори.

Посол Китаю в Україні Ма Шенькунь у своїй вітальній промові підкреслив, що Китай подолав шлях від постконфліктної держави до другої економіки світу, і сьогодні прагне до "високоякісного розвитку" та глобальної співпраці. "Ми побудували суспільство загального добробуту, вивели з бідності 800 млн осіб, створили найбільші в світі системи освіти, охорони здоров'я та соціального захисту", - сказав він.

Дипломат зазначив, що за період з 2021 по 2024 рік китайський ВВП зріс в середньому на 5,5% на рік, і очікується, що в 2025 році економіка Китаю подолає поріг в $19,5 трлн. Ма Шенькунь також згадав успіхи в галузі високих технологій: розвиток інфраструктури 5G, електромобілів, космічних і квантових проєктів.

Він підкреслив, що Китай і Україна - стратегічні партнери: "Наша співпраця базується на принципах взаємної поваги, взаємовигідності та стабільного розвитку. У 2025 році ми вже підписали два протоколи про експорт українського гороху та водних ресурсів до Китаю".

Крім того, посол висловив розуміння викликів, з якими стикається Україна сьогодні, і запевнив, що Китай продовжуватиме виступати за припинення вогню і просування мирного врегулювання.

Під час прийому були виголошені тости за зміцнення китайсько-української дружби, показані культурні виступи та виставки, що відображають культурну спадщину обох країн.

Ма Шенькунь приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла КНР в Україні 26 листопада 2024 року.

Дипломатичні відносини між Україною і Китаєм встановлені 4 січня 1992 року. Посольство Китаю в Києві почало працювати в грудні 1992 року.