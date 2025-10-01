Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Наслідки ударів дронів по НПЗ: Росії загрожує масштабне закриття приватних АЗС

 

Рентабельність автозаправок щодо бензину наразі негативна, низка незалежних АЗС уже закривається.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на лист Російського паливного союзу (РПС) віце-прем'єру РФ Олександру Новаку.

У секторі бензинів РПС виділяє два основних питання.

По-перше, через зниження виробництва товару і скорочення біржових продажів бензинів відбулося зростання оптових цін, які зрівнялися, а в деяких регіонах навіть перевищили роздрібні.

По-друге, постійно відбувається зрив термінів відвантаження біржового бензину.

Спілка звертає увагу, що в деяких регіонах уже спостерігаються тривалі перебої з поставками бензинів, а негативна рентабельність роздрібного ритейлу в поєднанні з відсутністю товару призвела до закриття окремих приватних мереж АЗС.

Якщо ситуація продовжить розвиватися таким самим треком, то це "загрожує незалежним власникам АЗС, кількість яких становить близько 60% від загальної кількості АЗС країни, припиненням діяльності".

При цьому реалізовані рішення щодо повної заборони експорту бензинів ситуацію практично не змінили, підкреслює РПС.

Спілка зазначає, що щодо дизельного палива ситуація не настільки критична, але скорочення продажів біржового товару, яке спостерігається останнім часом, і збільшення термінів відвантаження призвели до порушення балансу попиту і пропозиції, зростання оптових цін і нульової рентабельності роздрібних продажів.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2300  0,15 0,37 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4800  0,29 0,60 48,5100  0,28 0,58

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес