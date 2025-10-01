Фінансові новини
Наслідки ударів дронів по НПЗ: Росії загрожує масштабне закриття приватних АЗС
15:54 01.10.2025 |
Рентабельність автозаправок щодо бензину наразі негативна, низка незалежних АЗС уже закривається.
Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на лист Російського паливного союзу (РПС) віце-прем'єру РФ Олександру Новаку.
У секторі бензинів РПС виділяє два основних питання.
По-перше, через зниження виробництва товару і скорочення біржових продажів бензинів відбулося зростання оптових цін, які зрівнялися, а в деяких регіонах навіть перевищили роздрібні.
По-друге, постійно відбувається зрив термінів відвантаження біржового бензину.
Спілка звертає увагу, що в деяких регіонах уже спостерігаються тривалі перебої з поставками бензинів, а негативна рентабельність роздрібного ритейлу в поєднанні з відсутністю товару призвела до закриття окремих приватних мереж АЗС.
Якщо ситуація продовжить розвиватися таким самим треком, то це "загрожує незалежним власникам АЗС, кількість яких становить близько 60% від загальної кількості АЗС країни, припиненням діяльності".
При цьому реалізовані рішення щодо повної заборони експорту бензинів ситуацію практично не змінили, підкреслює РПС.
Спілка зазначає, що щодо дизельного палива ситуація не настільки критична, але скорочення продажів біржового товару, яке спостерігається останнім часом, і збільшення термінів відвантаження призвели до порушення балансу попиту і пропозиції, зростання оптових цін і нульової рентабельності роздрібних продажів.
