Через дефіцит росія готується закуповувати бензин за кордоном

Російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ), повідомляє The Moscow Times.

30 вересня Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК) обнулила ввізне мито на бензин, дизельне пальне, суднове паливо й авіаційний гас. Безмитне ввезення на територію ЄАЕС діятиме до 30 червня 2026 року. Це рішення набуде чинності за 10 днів і пов'язане зі «зниженням обсягів виробництва», повідомив міністр торгівлі ЄЕК андрєй слєпньов.

Нині російському паливному ринку бракує приблизно 20% від місячного обсягу споживання бензину - 400 тис. т із 2 млн т, розповіло «комерсанту» джерело, знайоме з балансом попиту й постачання. Ситуація, з його слів, «критична»: після нальотів дронів на НПЗ, унаслідок яких щонайменше 6 заводів повністю або частково зупиняли виробництво, випуск бензину у вересні впав на 1 млн т.

Найбільше страждають традиційно дефіцитні регіони - тимчасово окупований Крим і Далекий Схід. У Криму з 29 вересня встановили директивні обмеження на роздрібний продаж бензину - не більше ніж 30 л в одні руки. Тоді ж глава регіону сергєй аксьонов оголосив про введення фіксованих цін: АІ-92 - 70 руб./л, АІ-95 - 76 руб./л, дизельне пальне - 75 руб./л.

Спочатку від дефіциту страждали незалежні АЗС, деякі з яких повністю зупинили роботу. Але тепер проблеми виникають навіть у мережах великих нафтових компаній, розповів президент «нєзавісімого топлівного союзу» павєл баженов. Зокрема, перебої зафіксовані у кіровській, ніжегородській і костромській областях.

Щоб стабілізувати ситуацію, уряд уже заборонив експорт бензину за кордон, а 30 вересня продовжив цю заборону до кінця 2025 року й поширив її на дизельне пальне.

З липня росія різко збільшила закупівлю бензину в білорусі - на 36% порівняно з минулим роком. У вересні імпорт підскочив на 168% проти серпня. Водночас ці обсяги - 97 тис. т за три місяці - покривають менше ніж 2% внутрішнього попиту.

Ймовірно, уряд піде на пом'якшення екологічних стандартів для НПЗ, щоб ті могли випускати більше бензину, вважають джерела. Крім того, росія може збільшити постачання нафти до білорусі, щоб імпортувати більше пального з республіки.

За підрахунками Reuters, у серпні через атаки безпілотників нафтова галузь рф втратила 17% потужностей з перероблення, а сумарний простій НПЗ встановив історичний рекорд - 23%, або 6,4 млн т. У вересні під удари дронів потрапили щонайменше 7 НПЗ - рязанський, саратовський, самарський, волгоградський, ільський, «новойл» в уфі й «кінеф» у ленінградській області.

Гуртові ціни на бензин із початку року зросли більш ніж на 40%. Це негативно впливає на інфляцію, оскільки здорожчання пального неминуче підвищує витрати у сільському господарстві, транспорті й логістиці, що трансформується у зростання цін на продукти й товари першої потреби, зазначає аналітик Freedom Finance Global владімір чєрнов.

Жорсткі адміністративні заходи не розв'язують фундаментальних проблем галузі, а це означає, що найближчими місяцями інфляційний тиск збережеться, наголошує чєрнов.