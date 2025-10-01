Інфляція в єврозоні у вересні прискорилася до 2,2%, максимуму з квітня

Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 2,2% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив попередні дані.

Таким чином, інфляція досягла максимуму з квітня і збіглася з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

У попередні три місяці інфляція в єврозоні трималася на рівні 2%.

Підвищення інфляції головним чином стало наслідком прискорення зростання цін на послуги до 3,2% з 3,1% у серпні, а також більш повільного зниження цін на енергоносії (на 0,4% після падіння на 2% у попередньому місяці).

Тим часом підйом вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюну минулого місяця сповільнився до 3% у річному вираженні з 3,2% місяцем раніше, а промислові товари подорожчали на 0,8%, як і в серпні.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у вересні залишилося на рівні 2,3% у річному вираженні за підсумками п'ятого місяця поспіль.

Споживчі ціни в єврозоні піднялися на 0,1% відносно серпня. Показник збігся із прогнозами ринку і з серпневим значенням.

Остаточні дані про динаміку інфляції в єврозоні за вересень будуть оприлюднені 17 жовтня.