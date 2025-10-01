Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляція в єврозоні у вересні прискорилася до 2,2%, максимуму з квітня

 

Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 2,2% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив попередні дані.

Таким чином, інфляція досягла максимуму з квітня і збіглася з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

У попередні три місяці інфляція в єврозоні трималася на рівні 2%.

Підвищення інфляції головним чином стало наслідком прискорення зростання цін на послуги до 3,2% з 3,1% у серпні, а також більш повільного зниження цін на енергоносії (на 0,4% після падіння на 2% у попередньому місяці).

Тим часом підйом вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюну минулого місяця сповільнився до 3% у річному вираженні з 3,2% місяцем раніше, а промислові товари подорожчали на 0,8%, як і в серпні.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у вересні залишилося на рівні 2,3% у річному вираженні за підсумками п'ятого місяця поспіль.

Споживчі ціни в єврозоні піднялися на 0,1% відносно серпня. Показник збігся із прогнозами ринку і з серпневим значенням.

Остаточні дані про динаміку інфляції в єврозоні за вересень будуть оприлюднені 17 жовтня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2300  0,15 0,37 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4800  0,29 0,60 48,5100  0,28 0,58

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес