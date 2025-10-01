Фінансові новини
Інфляція в єврозоні у вересні прискорилася до 2,2%, максимуму з квітня
12:43 01.10.2025 |
Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 2,2% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив попередні дані.
Таким чином, інфляція досягла максимуму з квітня і збіглася з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.
У попередні три місяці інфляція в єврозоні трималася на рівні 2%.
Підвищення інфляції головним чином стало наслідком прискорення зростання цін на послуги до 3,2% з 3,1% у серпні, а також більш повільного зниження цін на енергоносії (на 0,4% після падіння на 2% у попередньому місяці).
Тим часом підйом вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюну минулого місяця сповільнився до 3% у річному вираженні з 3,2% місяцем раніше, а промислові товари подорожчали на 0,8%, як і в серпні.
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у вересні залишилося на рівні 2,3% у річному вираженні за підсумками п'ятого місяця поспіль.
Споживчі ціни в єврозоні піднялися на 0,1% відносно серпня. Показник збігся із прогнозами ринку і з серпневим значенням.
Остаточні дані про динаміку інфляції в єврозоні за вересень будуть оприлюднені 17 жовтня.
У РУБРИЦІ
