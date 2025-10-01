Фінансові новини
- 01.10.25
Кувейт залучив $11,25 млрд від розміщення євробондів, першого за вісім років
12:00 01.10.2025 |
Кувейт залучив $11,25 млрд від розміщення єврооблігацій, номінованих у доларах США.
Це стало першим виходом країни на зовнішній ринок запозичень за останні вісім років і привернуло значний попит з боку інвесторів, повідомляє агентство Reuters.
Кувейт продав трирічні облігації на суму $3,25 млрд із прибутковістю на 40 базисних пунктів вищою, ніж у аналогічних держпаперів США, п'ятирічні бонди на $3 млрд зі ставкою плюс 40 б.п., а також десятирічні на $5 млрд зі ставкою плюс 50 б.п.
Обсяг попиту перевищив $23 млрд, що дало змогу підняти ціни на євробонди порівняно з тими, що спочатку очікувалися, повідомила місцева новинна служба IFR.
Організаторами розміщення виступали Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan і Mizuho.
До цього розміщення в обігу перебували тільки доларові бонди Кувейту з погашенням у 2027 році, обсяг випуску яких становив $4,5 млрд.
