Кувейт залучив $11,25 млрд від розміщення євробондів, першого за вісім років

Кувейт залучив $11,25 млрд від розміщення євробондів, першого за вісім років

 

Кувейт залучив $11,25 млрд від розміщення єврооблігацій, номінованих у доларах США.

Це стало першим виходом країни на зовнішній ринок запозичень за останні вісім років і привернуло значний попит з боку інвесторів, повідомляє агентство Reuters.

Кувейт продав трирічні облігації на суму $3,25 млрд із прибутковістю на 40 базисних пунктів вищою, ніж у аналогічних держпаперів США, п'ятирічні бонди на $3 млрд зі ставкою плюс 40 б.п., а також десятирічні на $5 млрд зі ставкою плюс 50 б.п.

Обсяг попиту перевищив $23 млрд, що дало змогу підняти ціни на євробонди порівняно з тими, що спочатку очікувалися, повідомила місцева новинна служба IFR.

Організаторами розміщення виступали Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan і Mizuho.

До цього розміщення в обігу перебували тільки доларові бонди Кувейту з погашенням у 2027 році, обсяг випуску яких становив $4,5 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Кувейт
 

