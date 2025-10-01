Pfizer першою з фармкомпаній знизила ціни на ліки у США на вимогу Трампа

Американська фармацевтична компанія Pfizer погодилася знизити ціни на ліки на вимогу президента США Дональда Трампа, повідомила сама компанія та пресслужба Білого дому.

Компанія зобов'язалася встановити ціни на найнижчому рівні серед розвинених країн і запустити платформу прямих продажів TrumpRx.gov, де пацієнти зможуть купувати препарати зі знижками до 85%.

Препарат Eucrisa (крісаборол) для лікування дерматиту подешевшає на 80%, препарат Xeljanz (тофацитиніб) від артриту - на 40%, а засіб від мігрені Zavzpret (завегепант) - на 50%.

За це Pfizer отримає трирічний безмитний режим за умови додаткових інвестицій у виробництво в США. Компанія зобов'язалася інвестувати додаткові $70 мільярдів у дослідження, розробки та капітальні проєкти в США протягом найближчих років.

Фінансові ринки позитивно відреагували на новину: акції Pfizer та інших фармацевтичних компаній (Eli Lilly, Merck, AbbVie та Bristol Myers Squibb) зросли на 2-7% після цієї заяви, пише агентство Reuters. Аналітики назвали це "початком відновлення сектору" та зазначили, що "найгірший сценарій тепер фактично виключений".

Трамп натякнув, що наступного тижня очікується оголошення від іншої великої фармкомпанії, особливо відзначивши "фантастичну" роль Eli Lilly у переговорах.