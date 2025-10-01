Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: російська влада заблокувала продаж Райффайзенбанку, хоче зберегти його як «шлюз»

 

У австрійського Raiffeisen Bank International зірвалася угода з продажу російської "дочки" - АТ "Райффайзенбанк". За словами джерела агентства Reuters, купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в Кремлі виступили проти.

Російська влада боїться, що після продажу на Райффайзенбанк накладуть санкції, а вона хоче зберегти його як "шлюз" для грошових переказів до Європи та для підтримки тих економічних зв'язків, які ще залишаються із Заходом.

Райффайзенбанк - найбільший із російських банків, які досі не потрапили під санкції, що робить його критично важливим для зовнішньоторгових операцій. Наприклад, він обробляє платежі за постачання газу Турецьким потоком.

Представники Raiffeisen Bank International кажуть, що продовжують переговори щодо продажу, але назвати якісь терміни не можуть через перешкоди з боку російської влади. Генеральний директор Йоганн Штробль навіть відвідував Росію, щоб домовитися стосовно продажу банку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2300  0,15 0,37 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4800  0,29 0,60 48,5100  0,28 0,58

