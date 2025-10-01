Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: російська влада заблокувала продаж Райффайзенбанку, хоче зберегти його як «шлюз»
11:53 01.10.2025 |
У австрійського Raiffeisen Bank International зірвалася угода з продажу російської "дочки" - АТ "Райффайзенбанк". За словами джерела агентства Reuters, купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в Кремлі виступили проти.
Російська влада боїться, що після продажу на Райффайзенбанк накладуть санкції, а вона хоче зберегти його як "шлюз" для грошових переказів до Європи та для підтримки тих економічних зв'язків, які ще залишаються із Заходом.
Райффайзенбанк - найбільший із російських банків, які досі не потрапили під санкції, що робить його критично важливим для зовнішньоторгових операцій. Наприклад, він обробляє платежі за постачання газу Турецьким потоком.
Представники Raiffeisen Bank International кажуть, що продовжують переговори щодо продажу, але назвати якісь терміни не можуть через перешкоди з боку російської влади. Генеральний директор Йоганн Штробль навіть відвідував Росію, щоб домовитися стосовно продажу банку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|Єврокомісарка Кос відзначила «рекордні» темпи технічної підготовки України до вступу
|Швеція й Фінляндія вимагають використати заморожені активи РФ для допомоги Україні у 2026-2027
|Через дефіцит росія готується закуповувати бензин за кордоном
|Інфляція в єврозоні у вересні прискорилася до 2,2%, максимуму з квітня
|ЗМІ: Мерц переконуватиме країни ЄС щодо 140 млрд євро для України за рахунок росактивів
|Кувейт залучив $11,25 млрд від розміщення євробондів, першого за вісім років
Бізнес
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft