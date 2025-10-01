Фінансові новини
- 01.10.25
- 13:52
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Politico: фон дер Ляєн критикують за непрозорі комунікації Європейської комісії
09:24 01.10.2025 |
З початку другого терміну Урсули фон дер Ляєн у грудні Єврокомісію критикують за недостатню відкритість та за надання заплутаної, суперечливої чи оманливої інформації.
Як пише "Європейська правда", про це стверджують 12 посадовців, лобістів, експертів з питань політики ЄС та журналістів, з якими поспілкувалося видання Politico.
Після спілкування зі співрозмовниками видання робить висновок, що Єврокомісія потребує сильного комунікаційного підрозділу. Багато з тих, з ким спілкувалося Politico, заявили, що існуюча структура не є задовільною.
"Ми є виконавчою владою Європи, але маємо комунікаційну службу, яка не відповідає рівню жодної зі столиць з точки зору результатів роботи для преси", - сказав високопосадовець комісії на умовах анонімності.
Ця слабкість "призводить до того, що комісія стикається з проблемами прозорості, оскільки журналісти не можуть виконувати свою роботу", додав посадовець.
Під вогнем критики опинилася "служба офіційних представників" комісії, відома серед журналістів і посадовців як SPP, яка відповідає за офіційні комунікації інституції зі ЗМІ.
Вона налічує близько 80 співробітників, серед яких 12 офіційних представників, які, на відміну від практично всіх інших членів організації, мають право виступати з офіційними заявами та називати свої імена. Служба підпорядковується безпосередньо фон дер Ляєн. Відносини між SPP і журналістами почали погіршуватися.
"Ми вже кілька місяців скаржимося на те, що нас годують з ложечки (відфільтрованими пресрелізами) і не надають реальної інформації, юридичних документів, а також на те, що комісія затримує інформацію", - сказав виданню Давід аб Іаго, президент Міжнародної асоціації преси, яка представляє сотні журналістів, що працюють у Брюсселі, та кореспондент Argus Media в ЄС.
Одним з найяскравіших останніх прикладів плутаних повідомлень є випадок з єврокомісаркою Терезою Ріберою, яка минулого місяця не провела пресконференцію, щоб оголосити про знаковий указ проти американської технологічної компанії Google.
Також у вересні журналісти висловили невдоволення, коли речники комісії дали суперечливі відповіді на питання, чи вважає керівництво ЄС, що Росія заглушила систему GPS-навігації на літаку, яким летіла фон дер Ляєн.
У липні, після того, як комісія представила свій план щодо наступного семирічного бюджету ЄС, Міжнародна асоціація преси звинуватила її в "спробі маніпулювати та вводити в оману, поширюючи PR-контент, який неможливо перевірити".
SPP наполягає, що залишається відданою своїй місії інформування громадськості про роботу інституції через пресу.
Нагадаємо, Європейський парламент проведе дебати, а потім голосування щодо двох вотумів недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час пленарного засідання 6-9 жовтня.
10 липня Європарламент вже не підтримав вотум недовіри Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн, ініційований румунськими ультраправими.
