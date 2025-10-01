Фінансові новини
01.10.25
13:52
RSS
Гегсет має намір обмежити можливості військових скаржитися на командирів
09:20 01.10.2025 |
Глава Пентагону Піт Гегсет підготував директиви, які змінять можливості військових США скаржитися на командирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Зокрема, Гегсет заявив, що перегляне військові канали, які дозволяють військовим подавати скарги, повідомляти про токсичне керівництво або вказувати на дискримінацію за ознакою раси, статі, сексуальної орієнтації або релігії.
Зміни впроваджуються в той час, коли глава Пентагону пом'якшує правила поводження старших офіцерів з рядовим складом без шкоди для їхньої кар'єри. Зокрема, йтиметься про перегляд того, що вважається знущаннями.
За словами Хегсета, ці кроки "дадуть лідерам можливість забезпечувати дотримання стандартів, не побоюючись відплати або сумнівів".
"(Генерального інспектора - ред.) перетворили на зброю, посадивши за кермо скаржників, ідеологів і поганих виконавців", - заявив Гегсет групі генералів і адміралів, маючи на увазі незалежні контрольні органи в Пентагоні.
Він додав, що тепер не буде ніяких анонімних скарг.
"Більше ніяких порожніх скарг. Більше жодних анонімних скарг, жодних повторних скарг, жодної ганьби репутації, жодного нескінченного очікування, жодної юридичної невизначеності, жодного згортання кар'єри. Більше жодних хитань по швах", - додав глава Пентагону.
До числа установ, які будуть реконструйовані, входять відділ із забезпечення рівних можливостей Міністерства оборони і генеральна інспекція з військових служб.
Нові директиви, підписані Хегсетом, викладені у двох нових політичних меморандумах. Вони є частиною кампанії, що передбачає чистку посад, які, на думку глави Пентагону, відволікають армію від її основного бойового завдання.
У США закликали готуватися до війни
Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на "Міністерство війни". Таким чином відомству повернули назву, яку Пентагон мав з 1789 по 1947 рік.
Крім того, днями глава Пентагону Піт Хегсет оголосив про скликання екстреної наради за участю сотень генералів США. У Bloomberg припустили, що міністр оборони США хоче обговорити оборонну стратегію.
