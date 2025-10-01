Трамп вважатиме образою присудження нобелівки не йому

За 10 днів до оголошення лауреата Нобелівської премії миру за 2025 рік президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що нагорода повинна бути присуджена саме йому. Про це він заявив 30 вересня, виступаючи на зустрічі з високопоставленими американськими військовими на базі Квантіко в штаті Вірджинія.

За словами Трампа, будь-яке інше рішення було би образою для США. При цьому він зазначив, що хотів би Нобелівську премію миру не для себе особисто, а для США.

Трамп неодноразово стверджував, що з моменту вступу на посаду в січні він поклав кінець семи війнам, вказуючи при цьому, зокрема, на конфлікти між Індією та Пакистаном, Єгиптом та Ефіопією, а також Сербією і Косово.

Зеленський пообіцяв номінувати Трампа, якщо той закінчить війну

Під час 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання DW, пообіцяв номінувати Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той зможе покласти край війні РФ проти України.

"У Трампа є шанс закінчити цю війну, і якщо він її закінчить - абсолютно впевнений, всі українці зроблять це із задоволенням. Тому що ця місія - unbelievable (неймовірна. - Ред.) закінчити її", - сказав він. Сам Трамп на питання DW, чи могла би Україна номінувати його, відповів: "Чому б і ні".

В останні роки Трампа кілька разів висували на Нобелівську премію миру. Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав Нобелівський комітет в Осло вручити премію президенту США, пояснивши це зусиллями Трампа щодо припинення війни в Секторі Гази. Крім того, аналогічний крок зробила влада Пакистану.