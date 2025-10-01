Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 09:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США наступив шатдаун
08:53 01.10.2025 |
Уряд США у середу значною мірою припинив свою роботу - тобто наступив так званий шатдаун - оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Це 15-й урядовий шатдаун з 1981 року. Він зупинить публікацію очікуваного звіту про зайнятість за вересень, сповільнить авіаперевезення, призупинить наукові дослідження, позбавить американських військових заробітної плати та відправить у вимушені відпустки 750 тисяч федеральних працівників, що щодня коштуватиме $400 мільйонів.
Президент США Дональд Трамп попередив конгресменів-демократів, що шатдаун може прокласти шлях до "незворотних" кроків, включно зі скороченням ще більшої кількості робочих місць і програм.
Шатдаун розпочався через кілька годин після того, як Сенат відхилив законопроєкт про короткострокове фінансування, який дозволив би підтримувати роботу уряду до 21 листопада.
Демократи виступили проти документа через відмову республіканців включити продовження медичних пільг для мільйонів американців, термін дії яких спливає наприкінці року. Республіканці наполягають, що це питання слід розглядати окремо.
Предметом суперечок щодо фінансування є $1,7 трлн на роботу агентств, що становить приблизно чверть від загального бюджету уряду в $7 трлн.
Незалежні аналітики попереджають, що цього разу шатдаун може тривати довше, ніж попередні, пов'язані з бюджетом, оскільки Трамп і представники Білого дому погрожують покарати демократів скороченням урядових програм і федерального фонду заробітної плати.
Найдовший урядовий шатдаун в історії США тривав понад 35 днів у грудні 2018 року та січні 2019 року під час першого терміну президентства Трампа, в результаті суперечки щодо безпеки кордонів.
Нагадаємо, у США в останні роки регулярно повторюються ситуації, коли рішення про додаткове фінансування ухвалюються в останній момент перед можливим призупиненням роботи уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
ТОП-НОВИНИ
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Гегсет має намір обмежити можливості військових скаржитися на командирів
|Туреччина долучиться до переговорів про припинення вогню в Газі - МЗС
|Трамп вважатиме образою присудження нобелівки не йому
|ЄС виступив із заявою у зв’язку з ситуацією на ЗАЕС
|У США наступив шатдаун
|Трамп дав ХАМАСу «3-4 дні», щоб прийняти план врегулювання
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
Бізнес
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos