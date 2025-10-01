Міністерство війни і «чоловічий стандарт». Про що говорили Трамп і Гегсет на екстреній зустрічі з генералами

Президент США Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет у вівторок провели незвичне військове зібрання на базі неподалік Вашингтона, під час якого особисто звернулися до вищого командування американських військових сил.

У події взяли участь сотні військових керівників, включно з генералами та адміралами, дислокованими по всьому світу. Це рідкісна нагода зібрати стількох високопосадових офіцерів в одному місці.

Офіційної причини, чому лідерів терміново викликали минулого тижня, публічно не назвали, що викликало хвилю спекуляцій. Тим часом віцепрезидент Джей Ді Венс намагався применшити значення цієї події.

Саміт на базі морської піхоти США в Квантіко, масштабному об'єкті площею 55 тисяч акрів у Вірджинії, відбувся за посиленої безпеки.

У неділю Трамп заявив, що це буде "насправді просто дуже гарна зустріч, щоб поговорити про те, наскільки добре ми даємо собі раду у військовому плані, поговорити про те, що ми у чудовій формі, поговорити про багато хороших, позитивних речей".

Президент сказав NBC News, що зустріч буде сприяти створенню "бойового духу" - натякаючи, що він вбачає у події можливість підняти моральний стан своїх військ.

У своїх попередніх коментарях Венс звинуватив медіа в тому, що вони роздувають із цього "велику історію", та наголосив, що "немає нічого особливо незвичайного" в тому, що генерали Гегсета зустрічаються з ним особисто.

Деякі спостерігачі з цим не погодилися. Джузеппе Каво Драгоне, італійський адмірал, який очолює Військовий комітет НАТО і якого цитує агентство AP, заявив: "За всі мої 49 років служби я такого ще не бачив".

Марк Канціан з аналітичного центру Center for Strategic and International Studies сказав агентству Reuters:

"Незрозуміло, чому це не зробили у віртуальному форматі, щоб старшим офіцерам не доводилося витрачати багато часу на подорожі".

За час перебування на посаді міністра оборони Гегсет постійно наголошував на необхідності прищеплювати американським військовим "етос воїна" і виступав за ребрендинг свого відомства з Міністерства оборони на Міністерство війни.

За повідомленнями, кількість учасників саміту могла перевищити 800 осіб, включно з офіцерами з військових баз у Європі, Південній Кореї та на Близькому Сході.

Багато офіцерів прибули за кілька годин до початку та були розсаджені в аудиторії за видами військ - сухопутні війська, морська піхота, флот, військово-повітряні сили та космічні сили, що легко розрізнялися за формою.

Багато хто з них мав на мундирах медалі за участь у кампаніях, які свідчили про службу в Афганістані, Іраку чи в ширшій американській війні з тероризмом, яка розпочалася після терактів 11 вересня 2001 року.

Окрім генералів, у залі були присутні й найвищі сержанти-майори та старші унтерофіцери з різних американських підрозділів у світі - тобто ті, хто є головними радниками командирів з особового складу у своїх частинах.

Як все відбувалося

Першим виступив очільник Пентагону Піт Гегсет, який розкритикував армію, звертаючись насамперед до попередньої адміністрації. Він заявив, що військове відомство було "заражене політкоректністю та токсичним ідеологічним сміттям".

"Більше ніяких місяців ідентичності, офісів DEI (Diversity, Equity and Inclusion - різноманітність, рівність та інклюзія), хлопців у сукнях. Більше ніякого поклоніння зміні клімату, ніякого поділу, відволікання уваги та гендерних упереджень. Більше ніякого сміття", - говорив зі сцени Піт Гегсет.

Він також заявив, що відтепер армія вимагатиме від військовослужбовців відповідності "найвищому чоловічому стандарту". Це означає, що кожен, хто несе бойову службу в армії, повинен набрати понад 70% за "чоловічим стандартом" тесту з фізпідготовки.

"Я не хочу, щоб мій син служив поруч із солдатами, які не в формі, або в бойовому підрозділі з жінками, які не можуть відповідати тим же фізичним стандартам, що і чоловіки", - звернувся до вищих офіцерів глава Пентагону.

"Стандарти мають бути єдиними, гендерно нейтральними та високими", - підсумував він свою заяву.

Раніше Піт Гегсет неодноразово стверджував, що стандарти для жінок-військовослужбовців значно занижені, не наводячи доказів своїм словам. При цьому він уточнював, що не виступає проти служби жінок в армії США - за умови, що під час виконання бойових завдань вони не поступаються чоловікам.

Крім того, Піт Гегсет розкритикував і генералів.

"Абсолютно неприйнятно бачити товстих генералів та адміралів у коридорах Пентагону, які очолюють збройні сили по всій країні та світі. Це має негарний вигляд", - заявив він перед залом, що зберігав повну тишу під час його виступу.

Гегсет пообіцяв, що командному складу доведеться відповідати вимогам щодо зросту й ваги та проходити перевірку.

Нарешті, очільник Пентагону повідомив, що переглядає програму Пентагону із забезпечення рівних можливостей і роботу офісу генерального інспектора.

Останній відділ, на думку Гегсета, "перетворився на ідеологічну зброю". Саме офіс генерального інспектора проводив перевірку після того, як самого Гегсета викрили у використанні чату в Signal для планування таємних операцій.

Дональд Трамп під час виступу

Буде переглянута й програма рівних можливостей у міністерстві.

"Більше ніяких легковажних скарг, ніяких анонімних скарг, ніяких повторних скарг, ніяких ударів по репутації, ніякої юридичної невизначеності, ніякого руйнування кар'єр, ніякого розхитування човна", - обурювався Гегсет.

При цьому він підкреслив, що расизм і сексуалізовані домагання залишаються поза законом, як і раніше.

Армія США має бути "найсмертоноснішою"

Після Гегсета на сцену піднявся президент США. Він від самого початку був доволі різким з генералами.

"Той, кому не подобається, що я кажу, може покинути зал. Але вам при цьому доведеться розпрощатися зі службою і з вашим майбутнім".

Президент, як зазвичай, торкнувся найширшого кола тем - він розповідав про Сектор Гази, про промахи адміністрації Байдена, Україну, розчарування Путіним і невдоволення Медведєвим, вкотре зажадав собі Нобелівську премію миру за врегулювання конфліктів.

Загалом його послання американським воєначальникам повторювало тези Піта Гегсета.

Американська армія, говорив Дональд Трамп, має бути "найбільш смертоносною та домінуючою на планеті".

Слідом за очільником Пентагону Трамп розкритикував принципи політкоректності.

"Ми знову робимо акцент на фізичній формі, здібностях, характері та силі, і це тому, що мета американської армії - не захищати чиїсь почуття. Вона в тому, щоб захищати нашу республіку", - сказав він.

Крім того, президент заявив, що зобов'язався витратити понад 1 трильйон доларів на військові потреби у 2026 році.

"Це величезні гроші. Сподіваюся, вам сподобається", - сказав він присутнім воєначальникам.

Він також пообіцяв, що його адміністрація збільшить склад ВМС США на 19 кораблів, включно з підводними човнами, есмінцями та десантними кораблями. Однак Трамп додав, що йому не подобається зовнішній вигляд деяких кораблів, заявивши, що "негарний корабель нікому не потрібен".

Як і Гегсет, Трамп вихваляв власне рішення перейменувати Міністерство оборони США в Міністерство війни. Обидва промовці подали це як доконаний факт, хоча для зміни назви потрібен дозвіл Конгресу.

Трамп заявив, що разом із назвою змінюється і сама ідентичність військового відомства. І закінчив виступ усе ж похвалою на адресу військових:

"Ми - армія Сполучених Штатів. Найкращі, найсміливіші, найхоробріші, яких коли-небудь бачив світ".