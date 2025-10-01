Авторизация

Експорт російської нафти тримається на 16-місячному максимумі

 

Середнє чотиритижневе відвантаження російської морської нафти на 28 вересня становило 3,62 млн барелів на добу (б/д) - це найвищий рівень із травня 2024 року. Такий показник краще відбиває тренд, ніж більш мінливі тижневі дані.

Зростання триває попри спроби президента США Дональда Трампа переконати ключових покупців - Індію, Туреччину, Угорщину й Словаччину - відмовитися від російської сировини. Індія не демонструє скорочення попиту, наголошуючи, що будь-яке істотне зменшення імпорту вимагало б заміщення постачаннями з підсанкційних Ірану й Венесуели.

Китай, нині найбільший іноземний покупець, натомість декларує поглиблення енергетичних зв'язків із москвою. На тлі підвищення США мит на індійський експорт у серпні потік танкерів із прямим призначенням «Індія» зменшився, зате різко зріс обсяг суден без заявленого пункту призначення за межами Суецького каналу - значна частина цієї нафти, імовірно, дійде до індійських НПЗ.

В Європі уряди Угорщини й Словаччини відкидають вимоги зупинити імпорт через технологічні й логістичні обмеження. Туреччина продовжує купувати близько 300 тис. б/д.

Окремо, атаки українських БпЛА по російських НПЗ могли переорієнтувати частину сировини на експортні термінали, але резервні потужності перевалки обмежені.

За тиждень до 28 вересня 36 танкерів завантажили 26,75 млн барелів проти 23,69 млн на 31 судні тижнем раніше. Відвантаження з приморська стабільно близько 1,25 млн б/д (рекордні 12 танкерів), а постачання з козьміно помітно відновилися після чотириденної паузи.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

Бізнес