Франція затримала танкер тіньового флоту РФ - розслідує порушення санкцій
22:52 30.09.2025 |
Французька влада розслідує можливе порушення санкцій нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну, який перебуває під британськими та європейськими санкціями проти Росії.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
«Після підозри у порушенні санкцій судном Boracay було подано звіт до відповідної прокуратури в Бресті. Розслідування триває», - йдеться в заяві ВМС Франції.
Велика Британія та ЄС наклали санкції на нафтовий танкер у жовтні 2024 року та лютому 2025 року відповідно. При цьому наголошувалося, що судно було пов'язане з транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів і «брало участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України... або отримання вигоди від уряду Росії чи надання йому підтримки».
Раніше судно називалося Kiwala, але в грудні 2024 року його назву змінили на Boracay, в деяких базах даних судноплавства його називають Pushpa.
Воно є частиною так званого тіньового флоту - мережі старих танкерів, задіяних у торгівлі російською нафтою, власник яких невідомий і які зазвичай не мають страхування.
Нафтовий танкер, побудований у 2007 році, наразі стоїть на якорі біля західного узбережжя Франції в Атлантичному океані, неподалік від Сен-Назера.
ТОП-НОВИНИ
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
ТОП-НОВИНИ
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп дав ХАМАСу «3-4 дні», щоб прийняти план врегулювання
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
|Міністерство війни і «чоловічий стандарт». Про що говорили Трамп і Гегсет на екстреній зустрічі з генералами
|Експорт російської нафти тримається на 16-місячному максимумі
|Данія каже, що США також допоможуть із захистом від невідомих дронів
|У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд
Бізнес
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos