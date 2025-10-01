Авторизация

Франція затримала танкер тіньового флоту РФ - розслідує порушення санкцій

 

Французька влада розслідує можливе порушення санкцій нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну, який перебуває під британськими та європейськими санкціями проти Росії.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Після підозри у порушенні санкцій судном Boracay було подано звіт до відповідної прокуратури в Бресті. Розслідування триває», - йдеться в заяві ВМС Франції.

Велика Британія та ЄС наклали санкції на нафтовий танкер у жовтні 2024 року та лютому 2025 року відповідно. При цьому наголошувалося, що судно було пов'язане з транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів і «брало участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України... або отримання вигоди від уряду Росії чи надання йому підтримки».

Раніше судно називалося Kiwala, але в грудні 2024 року його назву змінили на Boracay, в деяких базах даних судноплавства його називають Pushpa.

Воно є частиною так званого тіньового флоту - мережі старих танкерів, задіяних у торгівлі російською нафтою, власник яких невідомий і які зазвичай не мають страхування.

Нафтовий танкер, побудований у 2007 році, наразі стоїть на якорі біля західного узбережжя Франції в Атлантичному океані, неподалік від Сен-Назера.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,18 0,42 41,1100  0,17 0,42
EUR 48,1900  0,25 0,52 48,2300  0,25 0,51

