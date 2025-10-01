Авторизация

Президент Киргизстану призначив дострокові парламентські вибори

 

Президент Киргизстану Садир Жапаров призначив дострокові парламентські вибори на 30 листопада 2025 року.

Про це повідомляє Zakon.kz, передає Укрінформ.

Центральній комісії з виборів та проведення референдумів доручено організувати процес та застосувати дистанційне голосування на виборах.

Після ухвалення рішення про саморозпуск парламенту 25 вересня спікер оголосив, що «повноваження депутатів зберігаються до приходу депутатів нового скликання, а у разі потреби керівник може скликати парламентаріїв на позачергову сесію».
 

