Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: США розмістили "мисливців за підводними човнами" ближче до кордону РФ

 

Сполучені Штати нібито розгорнули військові літаки, здатні полювати на підводні човни та шпигувати, в Норвегії, і проводили місії поблизу території РФ в Балтійському морі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Newsweek.

Розміщення морських патрульних літаків ВМС США P-8 Poseidon, призначених для виконання протичовнових, протиповітряних і розвідувальних місій, в Північній Європі відбувається в той час, коли НАТО посилює свою оборону в Балтійському регіоні на тлі російської загрози підводним кабелям і трубопроводам і підозрілої активності безпілотників в Польщі, Данії та Норвегії.

Постійне розгортання військових сил США на підтримку НАТО, включно з есмінцями, які наприкінці серпня працювали поблизу російського арктичного регіону, слідує за різкою зміною позиції президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни.

Нещодавно він заявив, що Київ може повернути собі всі території, втрачені Москвою, і розглядає можливість надання йому крилатих ракет для завдання ударів на великі відстані.

Newsweek звернувся електронною поштою до Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ Росії за коментарями. Військово-морські сили США ще не відповіли на письмовий запит про коментар.

Osinttechnical, аналітик розвідувальних даних з відкритим вихідним кодом у соцмережі X, заявив у п'ятницю, що супутникові знімки, ймовірно, показали два-три літаки P-8 біля військового терміналу аеропорту Гардермоен в Осло 23 вересня.

Посилаючись на дані відстеження польотів, Osinttechnical повідомив, що ВМС США відправили один з літаків P-8, що базується в Осло, в Балтійське море біля узбережжя російського ексклава Калінінграда, в п'ятницю.

Речник оперативного штабу Збройних сил Норвегії підтвердив місцевій газеті Dagbladet у суботу, що кілька американських літаків P-8 вилетіли з аеропорту Гардермоен для підтримки "діяльності союзників" у безпосередній близькості до Норвегії.

На опублікованих раніше фотографіях видно, що літак ВМС США P-8, розгорнутий на авіабазі Кефлавік в Ісландії, наприкінці липня брав участь в місії під проводом НАТО під кодовою назвою "Балтійський вартовий". Місія мала на меті покращити здатність НАТО реагувати на дестабілізуючі дії.

Поки що невідомо, чи розгорне Пентагон додаткові підрозділи і засоби в Європі на підтримку місії НАТО "Балтійський вартовий", спрямованої на захист членів Альянсу у регіоні.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,18 0,42 41,1100  0,17 0,42
EUR 48,1900  0,25 0,52 48,2300  0,25 0,51

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес