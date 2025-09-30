Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 21:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії рекордсменом за збитками став виробник чіпів – Forbes
17:54 30.09.2025 |
Державний виробник мікросхем "Ангстрем" очолив рейтинг найбільш збиткових компаній Росії, який зробив російський Forbes.
Про це повідомляє The Moscow Times.
У 2024 році чистий збиток компанії досяг 236,3 млрд рублів.
Головною причиною гігантських втрат "Ангстрема" стало визнання зобов'язань перед своїм власником - держкорпорацією ВЕБ - у розмірі 238,2 млрд рублів: в результаті при виручці близько 5 млрд рублів компанія отримала чистий збиток у 47 разів більше.
"Ангстрем" випередив за збитковістю банк "Траст" (130,7 млрд рублів), "Россеті" (116,9 млрд рублів), Московський метрополітен (107,7 млрд рублів).
Загальний обсяг збитку держкомпаній в топ-10 становить 652,8 млрд рублів або 70% від загального збитку учасників рейтингу.
Історія багатомільярдного збитку "Ангстрема", що належав структурам колишнього міністра зв'язку і радника президента Леоніда Реймана, почалася ще в 2008 році.
Тоді завод залучив кредит ВЕБа на 815 млн євро для організації випуску процесорів, смарт-карт і електронних паспортів. Проєкт позиціонувався як стратегічний: він мав стати найбільшим вітчизняним виробником мікрочіпів. Ініціативу підтримували уряд і Рада безпеки.
Однак завод так і не запрацював. До 2014 року "Ангстрем" фактично втратив можливість вести діяльність.
До січня 2019 року ВЕБ забрав обладнання та акції заводу і подав позов про банкрутство. Загальний обсяг вимог на цей момент сягав близько 1,3 млрд євро. Минулого тижня суд розірвав договір поруки заводу за зобов'язаннями, що обтяжували компанію боргом у 1,3 млрд євро.
Держкорпорація ВЕБ.РФ отримала майно боржника за символічний рубль в рахунок погашення боргу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: США розмістили "мисливців за підводними човнами" ближче до кордону РФ
|У Росії рекордсменом за збитками став виробник чіпів – Forbes
|Наслідки ударів українських дронів: Росія запровадила повну заборону на експорт бензину до кінця року
|Качка розповів подробиці, як відбувався процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство
Бізнес
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї