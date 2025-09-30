Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Росії рекордсменом за збитками став виробник чіпів – Forbes

 

Державний виробник мікросхем "Ангстрем" очолив рейтинг найбільш збиткових компаній Росії, який зробив російський Forbes.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У 2024 році чистий збиток компанії досяг 236,3 млрд рублів.

Головною причиною гігантських втрат "Ангстрема" стало визнання зобов'язань перед своїм власником - держкорпорацією ВЕБ - у розмірі 238,2 млрд рублів: в результаті при виручці близько 5 млрд рублів компанія отримала чистий збиток у 47 разів більше.

"Ангстрем" випередив за збитковістю банк "Траст" (130,7 млрд рублів), "Россеті" (116,9 млрд рублів), Московський метрополітен (107,7 млрд рублів).

Загальний обсяг збитку держкомпаній в топ-10 становить 652,8 млрд рублів або 70% від загального збитку учасників рейтингу.

Історія багатомільярдного збитку "Ангстрема", що належав структурам колишнього міністра зв'язку і радника президента Леоніда Реймана, почалася ще в 2008 році.

Тоді завод залучив кредит ВЕБа на 815 млн євро для організації випуску процесорів, смарт-карт і електронних паспортів. Проєкт позиціонувався як стратегічний: він мав стати найбільшим вітчизняним виробником мікрочіпів. Ініціативу підтримували уряд і Рада безпеки.

Однак завод так і не запрацював. До 2014 року "Ангстрем" фактично втратив можливість вести діяльність.

До січня 2019 року ВЕБ забрав обладнання та акції заводу і подав позов про банкрутство. Загальний обсяг вимог на цей момент сягав близько 1,3 млрд євро. Минулого тижня суд розірвав договір поруки заводу за зобов'язаннями, що обтяжували компанію боргом у 1,3 млрд євро.

Держкорпорація ВЕБ.РФ отримала майно боржника за символічний рубль в рахунок погашення боргу.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,18 0,42 41,1100  0,17 0,42
EUR 48,1900  0,25 0,52 48,2300  0,25 0,51

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес