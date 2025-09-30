У Росії рекордсменом за збитками став виробник чіпів – Forbes

Державний виробник мікросхем "Ангстрем" очолив рейтинг найбільш збиткових компаній Росії, який зробив російський Forbes.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У 2024 році чистий збиток компанії досяг 236,3 млрд рублів.

Головною причиною гігантських втрат "Ангстрема" стало визнання зобов'язань перед своїм власником - держкорпорацією ВЕБ - у розмірі 238,2 млрд рублів: в результаті при виручці близько 5 млрд рублів компанія отримала чистий збиток у 47 разів більше.

"Ангстрем" випередив за збитковістю банк "Траст" (130,7 млрд рублів), "Россеті" (116,9 млрд рублів), Московський метрополітен (107,7 млрд рублів).

Загальний обсяг збитку держкомпаній в топ-10 становить 652,8 млрд рублів або 70% від загального збитку учасників рейтингу.

Історія багатомільярдного збитку "Ангстрема", що належав структурам колишнього міністра зв'язку і радника президента Леоніда Реймана, почалася ще в 2008 році.

Тоді завод залучив кредит ВЕБа на 815 млн євро для організації випуску процесорів, смарт-карт і електронних паспортів. Проєкт позиціонувався як стратегічний: він мав стати найбільшим вітчизняним виробником мікрочіпів. Ініціативу підтримували уряд і Рада безпеки.

Однак завод так і не запрацював. До 2014 року "Ангстрем" фактично втратив можливість вести діяльність.

До січня 2019 року ВЕБ забрав обладнання та акції заводу і подав позов про банкрутство. Загальний обсяг вимог на цей момент сягав близько 1,3 млрд євро. Минулого тижня суд розірвав договір поруки заводу за зобов'язаннями, що обтяжували компанію боргом у 1,3 млрд євро.

Держкорпорація ВЕБ.РФ отримала майно боржника за символічний рубль в рахунок погашення боргу.