Наслідки ударів українських дронів: Росія запровадила повну заборону на експорт бензину до кінця року
17:28 30.09.2025 |
Уряд РФ продовжив запроваджену раніше тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину за межі країни до кінця року.
Згідно з останніми змінами, заборона діятиме до 31 грудня 2025 року включно та поширюватиметься на всіх експортерів, включаючи безпосередніх виробників пального, передає російський Інтерфакс.
До цього виробникам було заборонено експортувати бензин до кінця вересня, а невиробникам - до кінця жовтня.
Крім того, російський уряд заборонив до кінця року експорт дизельного пального для всіх компаній, за винятком виробників.
Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак визнав, що у Росії виник дефіцит пального на роздрібному ринку.
При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.
Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.
Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.
